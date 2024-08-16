Miras Kalan Hisseli Tapuda Yeni Sistem: Miraslar Artık Böyle Paylaşılacak

Hisseli tapularla ilgili miras süreçlerinde yapılan yeni düzenlemeler, mirasçıların haklarını daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde almalarını amaçlıyor. Eskiden karmaşık ve zaman alıcı olan miras paylaşım süreçleri, artık daha basit ve etkin bir hale getirildi. İşte detaylar...

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Miras Kalan Hisseli Tapuda Yeni Sistem: Miraslar Artık Böyle Paylaşılacak - Resim: 1

Yeni düzenlemeye göre, miras paylaşımında noter onayı zorunluluğu kaldırıldı. Mirasçılar arasında yapılacak yazılı anlaşmalar, hisseli tapu devirlerinde yeterli olacak. Bu değişiklik, mirasçıların anlaşmaya varması halinde tapu devrinin çok daha hızlı ve pratik bir şekilde tamamlanmasına olanak tanıyacak.

Yeni kurallar kapsamında, mirasçılar, noter onayı gerektirmeden sadece yazılı muvafakatle miras paylaşımı yapabilecek. Eskiden olduğu gibi tüm ortakların tapu devri öncesinde anlaşarak tapuda onay vermesi gerekecek.

Kaynak: Gerçek Gündem

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