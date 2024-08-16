Miras Kalan Hisseli Tapuda Yeni Sistem: Miraslar Artık Böyle Paylaşılacak

Yeni düzenlemeye göre, miras paylaşımında noter onayı zorunluluğu kaldırıldı. Mirasçılar arasında yapılacak yazılı anlaşmalar, hisseli tapu devirlerinde yeterli olacak. Bu değişiklik, mirasçıların anlaşmaya varması halinde tapu devrinin çok daha hızlı ve pratik bir şekilde tamamlanmasına olanak tanıyacak.

Yeni kurallar kapsamında, mirasçılar, noter onayı gerektirmeden sadece yazılı muvafakatle miras paylaşımı yapabilecek. Eskiden olduğu gibi tüm ortakların tapu devri öncesinde anlaşarak tapuda onay vermesi gerekecek.

Kaynak: Gerçek Gündem