Minibüsten 10 Düzensiz Göçmen Çıktı: 1 Şüpheli Tutuklandı

Van'da durdurulan bir minibüsten 10 düzensiz göçmen çıktı. Gözaltınan alınan 1 kişi tutuklandı.

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Minibüsten 10 Düzensiz Göçmen Çıktı: 1 Şüpheli Tutuklandı

Van'ın Muradiye ilçesinde 10 düzensiz göçmen yakalandı, 1 şüpheli tutuklandı.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, devriye faaliyeti sırasında şüphe üzerine durdurdukları minibüste arama yapan jandarma ekipleri, 10 düzensiz göçmeni yakaladı.

Gözaltına alınan R.G, işlemlerin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

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