Minibüs Şarampole Yuvarlandı: 7 Kişi Yaralı

Muğla-Milas Karayolu'nda hakimiyeti kaybolan araç, şarampole yuvalandı. Araç içerisindeki 7 kişi yaralandı. Şans eseri kazayı hafif bir şekilde atlatan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Minibüs Şarampole Yuvarlandı: 7 Kişi Yaralı

Kaza, Muğla-Milas Karayolu Korucuk mevkiinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yatağan istikametinde seyir halinde olan 29 KA 960 plakalı minibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle hakimiyeti kaybolarak şarampole yuvarlandı. Araç içerisinde bulunan 7 kişi kazada hafif şekilde yaralanırken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Şans eseri kazayı hafif bir şekilde atlatan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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