Minibüs Kayalıklara Çarptı: Sürücü Yaralı
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde minibüs kayalıklar çarptı. Yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı.
Şentepe Kızılcahamam Caddesi'nde seyreden sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 DC 186 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayalıklara çarptı.
Kazada hafif yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı.
Bu arada kontrolden çıkan minibüsün savrularak yol kenarındaki kayalıklara çarpma anı araç kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA
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