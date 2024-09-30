Minibüs Kayalıklara Çarptı: Sürücü Yaralı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde minibüs kayalıklar çarptı. Yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı.

Son Güncelleme:
Minibüs Kayalıklara Çarptı: Sürücü Yaralı

Şentepe Kızılcahamam Caddesi'nde seyreden sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 DC 186 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayalıklara çarptı.

Kazada hafif yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı.

Bu arada kontrolden çıkan minibüsün savrularak yol kenarındaki kayalıklara çarpma anı araç kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Fatih Portakal'ın Sözcü TV'den 1 Ayda Kazandığı Maaş Ortaya Çıktı Fatih Portakal'ın Sözcü TV'den 1 Ayda Kazandığı Maaş Ortaya Çıktı
Uyuşturucuyla Yakalanmışlardı: 2 Kişi Tutuklandı Uyuşturucuyla Yakalanmışlardı: 2 Kişi Tutuklandı
Fatih'te Silahlı Saldırı! Önce Takip Etti, Sonra Dehşeti Yaşattı Fatih'te Silahlı Saldırı! Önce Takip Etti, Sonra Dehşeti Yaşattı
Yapı Kredi Ekim Promosyonu Belli Oldu! Emeklilere Zamlı Ödeme Var... Yapı Kredi Ekim Promosyonu Belli Oldu! Emeklilere Zamlı Ödeme Var...