Minibüs ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı! Ölü ve Yaralılar Var

Şanlıurfa'da minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 8 kişi ise yaralandı.

Minibüs ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı! Ölü ve Yaralılar Var

Şanlıurfa'da Mehmet Esen yönetimindeki şehir içi toplu taşıma yapan minibüs, yapımı devam eden ve trafiğe kapalı olan Suruç çevre yolunda Zeki Karabulut idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 9 kişi, sağlık ekiplerince Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hafif ticari araç sürücüsü Zeki Karabulut, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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