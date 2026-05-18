Minguzzi'nin Katiline Yeni Dava: 'Beni Hırsızlarla Karıştırmayın' Dedi, Ortalığı Birbirine Kattı

Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinin sanığı Berkay Budak, hastaneye sevki sırasında cezaevinde olay çıkardı. Sigara talebi reddedilen Budak, ring aracına zarar verdi ve jandarma ekiplerine hakaret etti. Budak hakkında bu nedenle yeni dava açıldı.

Kadıköy’de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi davasının tutuklu sanığı Berkay Budak, bu kez cezaevinde çıkardığı olayla gündeme geldi. A Haber'n iddianameden aktardığına göre, Maltepe Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan 16 yaşındaki Budak,, hastaneye sevk edilmek üzere ring aracına bindirileceği sırada jandarma ekiplerine zorluk çıkardı.

TEHDİTLER VE HAKARETLER SAVURDU

Sevk sırasında sigara isteyen Budak'un talebi kabul edilmeyince sinirlendiği, ring aracına binmemek için direndiği ve aracın kapılarını tekmelediği belirtildi. Sanığın ayrıca, "Beni hırsızlarla karıştırmayın, ben cinayetle yargılanıyorum" diyerek görevli personele tehdit ve hakaretlerde bulunduğu öne sürüldü.

BİLİRKİŞİ RAPORUNA YANSIDI

Dosyaya giren bilirkişi raporunda Budak'ın araç içindeki koruma demirini sökerek güvenlik kamerasına vurduğu ve kamerayı kullanılamaz hale getirdiği ifade edildi. Savcılık, Berkay B. hakkında “Hakaret”, “Görevi yaptırmamak için direnme” ve “Kamu malına zarar verme” suçlarından 1 yıl 11 aydan 6 yıl 10 aya kadar hapis cezası talep etti. Hazırlanan iddianame Anadolu Çocuk Mahkemesi’ne gönderildi.

