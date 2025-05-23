Minguzzi Ailesine Tehditte İlk Duruşma! 5 Çocuk Sanık Hakim Karşısında

Sokak ortasında katledilen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 çocuk sanık bugün hakim karşısına çıkıyor. Duruşma Bakırköy 4'üncü Çocuk Mahkemesi’nde görülüyor.

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Minguzzi Ailesine Tehditte İlk Duruşma! 5 Çocuk Sanık Hakim Karşısında

24 Ocak 2025 tarihinde İstanbul'un Kadıköy ilçesi Hasanpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kaykay malzemesi almak üzere pazara giden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, B.B. adlı şahsın bıçaklı saldırısına uğramış ve U.B. ise saldırı sırasında Minguzzi'ye tekme atmıştı. Kan donduran saldrının ardından Minguzzi 17 gün sonra yaşam savaşını kaybetmişti.

Minguzzi Ailesine Tehditte İlk Duruşma! 5 Çocuk Sanık Hakim Karşısında - Resim : 1

B.B. ve U.B.'nin "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı dava devam ederken, Minguzzi ailesine tehditler savuran ve cinayeti öven paylaşımlar yapan 18 yaşından küçük 5 çocuk bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

Minguzzi Ailesine Tehditte İlk Duruşma! 5 Çocuk Sanık Hakim Karşısında - Resim : 2

Bakırköy 4'üncü Çocuk Mahkemesi’nde görülecek duruşmanın iddianamesi 'Suçu ve suçluyu övmek' ile 'Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit' suçlarından düzenlenmişti.

Kapalılık ve gizlilik kararı olduğu için basın mensupları ile izleyiciler salona alınmadı.

Duruşmada tutukluların kimlik tespitinin yapıldığı, ardından savunmalarının alınmasına başlandığı öğrenildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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