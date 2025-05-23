Minguzzi Ailesine Tehditte İlk Duruşma! 5 Çocuk Sanık Hakim Karşısında

24 Ocak 2025 tarihinde İstanbul'un Kadıköy ilçesi Hasanpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kaykay malzemesi almak üzere pazara giden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, B.B. adlı şahsın bıçaklı saldırısına uğramış ve U.B. ise saldırı sırasında Minguzzi'ye tekme atmıştı. Kan donduran saldrının ardından Minguzzi 17 gün sonra yaşam savaşını kaybetmişti.

B.B. ve U.B.'nin "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı dava devam ederken, Minguzzi ailesine tehditler savuran ve cinayeti öven paylaşımlar yapan 18 yaşından küçük 5 çocuk bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

Bakırköy 4'üncü Çocuk Mahkemesi’nde görülecek duruşmanın iddianamesi 'Suçu ve suçluyu övmek' ile 'Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit' suçlarından düzenlenmişti.

Kapalılık ve gizlilik kararı olduğu için basın mensupları ile izleyiciler salona alınmadı.

Duruşmada tutukluların kimlik tespitinin yapıldığı, ardından savunmalarının alınmasına başlandığı öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi