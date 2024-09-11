Milyonluk Dolandırıcılık Yapan Sahte Polis, Tutuklandı

Antalya'dan Adana'ya kaçarken yakalanan ve kendini polis olarak tanıttığı ortaya çıkan dolandırıcı, 2 milyon TL ve altınlarla kayıplara karışmıştı. Polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu zanlı tutuklandı.

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Milyonluk Dolandırıcılık Yapan Sahte Polis, Tutuklandı

Burdur’da kendini polis/savcı olarak tanıtarak 2 kişiyi dolandıran, milyonlarca lira ve altını alarak kayıplara karışan zanlı polis ekiplerinin takibi sonucu Antalya’dan Adana’ya giderken yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Burdur’da 29 Ağustos günü kendini polis/savcı olarak tanıtarak 2 kişiyi korkutup toplam 148 gram altın bilezik, 10 adet çeyrek altın, 50 bin TL nakit para ve banka hesap numarasına 2 milyon TL aktaran şahıs kayıplara karışmıştı.

ANTALYA'DAN ADANA'YA GİDERKEN YAKALANDI

Meydana gelen nitelikli dolandırıcılık olayı ile ilgili harekete geçen polis ekipleri yapılan titiz çalışmalar sonucu şüpheli şahsın E.M. isimli şahıs olduğunu tespit etti. E.M.’nin 3 Eylül günü Antalya’dan Adana’ya gideceğini öğrenen ekipler, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışmalar sonucu E.M.’yi Manavgat ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. E.M.’nin yapılan üst aramasında kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid uyuşturucu madde, bin 280 dolar, bin TL ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen E.M. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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