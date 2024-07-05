Milyonların Uğrak Noktasıydı! Gözlerini Bu Kez İstanbul'un Göz Bebeğine Diktiler

2010'da çıkan yangın sonrası hasar gören ve restorasyon çalışmalarına başlanılan Haydarpaşa Garı'nda örtü kalktı fakat bakanlığın 2024'te hizmete alınacağını söylemesine rağmen halen bir gelişme yok. Öte yandan Bakan Uraloğlu'nun tarihi gara ilişkin Arkeolojik ve Endüstriyel Miras Parkı projesi açıklaması 'özelleştirme' endişelerine neden oldu.

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Milyonların Uğrak Noktasıydı! Gözlerini Bu Kez İstanbul'un Göz Bebeğine Diktiler

İstanbul'un uzun yıllar demiryolu ulaşımına kan olan Haydarpaşa Garı'nın akıbeti 2010 yılından beri belirsiz. 2010 yılında çıkan yangın sonrası büyük zarar gören tarihi gar için başlayan restorasyon çalışmaları sonrası henüz 3 Temmuz'da çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi alınabildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Haydarpaşa Garı’ndaki 475 bin metrekarelik alanda Arkeolojik ve Endüstriyel Miras Parkı projesini hayata geçireceklerini açıkladı.

Haydarpaşa Dayanışması Platformu ise garın tarihi yapısının korunmasını istiyor.

Milyonların Uğrak Noktasıydı! Gözlerini Bu Kez İstanbul'un Göz Bebeğine Diktiler - Resim : 1

BAKANLIK SÖZÜNÜ TUTAMADI

2023 Temmuz ayında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Haydarpaşa Garı'nın 2024'te hizmete alınacağını söylemişti. 2024’ün ilk 6 ayı geride kaldı ancak Haydarpaşa’da çalışmalar hâlâ devam ediyor.

Gazete Duvar'dan Osman Çaklı'nın haberine göre, Haydarpaşa Dayanışması Platformu’ndan Tugay Kartal, “2024’ün yarısı bitti, herhalde para da bitti” diyerek garın açılmamasına tepki gösterdi. Kartal, Haydarpaşa’da arkeolojik alan düzenlemesinin devam ettiğini hatırlatarak, liman ve gar bölümündeki yıkama ünitesi inşaatı yapımının da devam ettiğini söyledi.

Milyonların Uğrak Noktasıydı! Gözlerini Bu Kez İstanbul'un Göz Bebeğine Diktiler - Resim : 2

Kartal, raylı taşımacılıkta yakında Söğütlüçeşme durağı olsa da Haydarpaşa’nın merkezi olarak kamu hizmeti vermeye devam etmesi gerektiğini belirtti:

“Haydarpaşa’da başka şeyler yapma niyetleri var. Kulağımıza gelen bazı bilgiler var. Demiryoluna dokunmadan mevcut yapılara dokunmadan 5 tünel yapılması konuşuluyor. Yani buraya turizm ve kültür sermayesini ulaştırmak istiyorlar. Demiryolu işlevi böylelikle dışarıda bırakılmış oluyor. Burası merkez gar. Bakımı ve onarımıyla, yolcusuyla birlikte bütün olarak düşünmek gerekiyor. Sermayeye kaynak aktarma derdindeler. Haydarpaşa Garı yıkılmayacak. Ancak işlevini değiştirmeye çalışıyorlar. Buna elbette karşı çıkıyoruz.”

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı arasında imzalanan bir protokole göre Haydarpaşa ve Sirkeci garları, özel proje alanı ilan edilmişti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ‘acele’ notuyla dağıtım yerlerine gönderilen yazıda, proje bölgesinde ‘yeni bina yapımı’ projelerine başlandığı bildirilmişti. TMMOB Mimarlar Odası ve Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) 3 Mart tarihinde, bakanlıklar arasında imzalanan protokolün yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali istemiyle İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesi’ne dava açtı.

Davanın konusu işlemde, protokolün iptalinin neden istendiği ise şöyle anlatıldı: “Haydarpaşa Garı ve geri sahası adım adım özelleştirilmesinin önü açılmak isteniyor. Haydarpaşa Gar binası ve geri sahasının kısa vadeli ekonomik getiriler adına dönüştürmek üzere ‘korumak’ ile ilgili yetkinin aynı zamanda bir görev olduğu, ihmal edilerek koruma ilkelerine ve hukuka açıkça aykırı işlemin iptaline karar verilmesi gerekmektedir.”

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