Milyonların Sevilen Tercihiydi: Bakanlık O Ürünün Satışını Yasaklıyor

Geçtiğimiz yıllarda Tarım ve Orman Bakanlığı kararıyla market raflarından kaldırılan birçok ürüne yenileri eklenecek. Yanıltıcı içerik nedeniyle limonlu sos gibi ürünlerin satışını yasaklayan bakanlık, bu uygulamanın kapsamını genişletme kararı alırken, yeni dönemde 'aromalı' ürünlerin satışına kısıtlama getirilecek.

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Milyonların Sevilen Tercihiydi: Bakanlık O Ürünün Satışını Yasaklıyor - Resim: 1

Tarım ve Orman Bakanlığı, geçtiğimiz yıl aldığı karar ile üzerinde ”tadında, lezzeti, keyfi, aromalı" gibi tüketiciyi kandırmaya yönelik ifadeler bulunduran bazı ürünlerin satışına kısıtlama getirmişti.

BU GOFRETLERİN SATIŞINA KISITLAMA GELİYOR

Bu kapsamda piyasaya sürülecek yeni ürünlerde düzenlemeyi dikkate alarak isim değişikliğine gidilmesi zorunlu tutulurken, kısıtlama kararının alındığı ürünlerin sayısının artacağı öğrenildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan son çalışmada, özellikle market raflarında sıklıkla karşılaştığımız ve milyonlarca insan tarafından üretilen aromalı gofretler mercek altına alınacak.

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