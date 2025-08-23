Milyonları Zehirleyeceklerdi... Tam 120 Bin Litre Ele Geçirildi!

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Antalya'da sahte-kaçak içki imalatçılarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 119 bin 500 litre sahte-kaçak içki ele geçirildiğini ve 7 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, ilde 5 ayrı adreste sahte ve kaçak alkol üretimi yapılarak piyasaya sürülmeye hazırlandığının tespit edilmesi üzerine operasyon için harekete geçildiğini bildirdi.

'TOPLUM SAĞLIĞINA TEHDİT'

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 119 bin 500 litre sahte/kaçak alkolün ele geçirildiğini ve 7 şüphelinin yakalandığını söyleyen Yerlikaya, "Sahte alkol üretimi sadece bir suç değil; toplum sağlığını tehdit eden ölümcül bir tuzaktır" ifadelerini kullandı.

Bakan Ali Yerlikaya, açıklamasında ayrıca, operasyonu koordine eden Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma KOM Daire Başkanlığı ve operasyonu gerçekleştiren Antalya İl Jandarma Komutanlığı personeli ile Antalya Valisi'ni tebrik etti.

İzmir'de 5 Ton Sahte Alkol Ele Geçirildi! Bir Kişi Tutuklamaİzmir'de 5 Ton Sahte Alkol Ele Geçirildi! Bir Kişi TutuklamaGüncel
20 İlde Kira ve Kapora Dolandırıcılığı: Yöntemleri Afişe Oldu20 İlde Kira ve Kapora Dolandırıcılığı: Yöntemleri Afişe OlduGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Operasyon Ali Yerlikaya
Son Güncelleme:
13 Yaşındaki Çocuk Ablasının Sevgilisini Bıçakladı! 13 Yaşındaki Çocuk Ablasının Sevgilisini Bıçakladı!
Boğucu Sıcak Geri Döndü: Termometreler 41 Dereceye Ulaşacak! Boğucu Sıcak Geri Döndü: Termometreler Alev Alacak
Benfica Gemileri Yaktı: Ve Kerem Aktürkoğlu Sonunda İmzayı Atıyor! Hayırlı Uğurlu Olsun Ve Kerem Aktürkoğlu Sonunda İmzayı Atıyor
Oto Devi O İlimizi Seçti! Yüzlerce Kişiye İş Kapısı Olacak, Dev Araba Fabrikası İçin Geri Sayım Başladı Yeni Araba Fabrikası Kuruluyor
ÇOK OKUNANLAR
Antalya’da Korkunç Gece: Oda Başkanı Kadın Çalışanını ve Arkadaşını Öldürdükten Sonra İntihar Etti Oda Başkanı Dehşet Saçtı! İki Kişiyi Öldürdü, İntihar Etti
Kur Korumalı Mevduat Uygulaması Sonlandırıldı! Kur Korumalı Mevduat Uygulaması Sonlandırıldı!
Minguzzi Davası'na 'Sedat Peker' Dokunuşu... Avukatı Devraldı! Minguzzi Davası'na 'Sedat Peker' Dokunuşu... Avukatı Devraldı!
Boğucu Sıcak Geri Döndü: Termometreler 41 Dereceye Ulaşacak! Boğucu Sıcak Geri Döndü: Termometreler Alev Alacak
13 Yaşındaki Çocuk Ablasının Sevgilisini Bıçakladı! 13 Yaşındaki Çocuk Ablasının Sevgilisini Bıçakladı!