Milyonları Zehirleyeceklerdi... Tam 120 Bin Litre Ele Geçirildi!

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, ilde 5 ayrı adreste sahte ve kaçak alkol üretimi yapılarak piyasaya sürülmeye hazırlandığının tespit edilmesi üzerine operasyon için harekete geçildiğini bildirdi.

'TOPLUM SAĞLIĞINA TEHDİT'

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 119 bin 500 litre sahte/kaçak alkolün ele geçirildiğini ve 7 şüphelinin yakalandığını söyleyen Yerlikaya, "Sahte alkol üretimi sadece bir suç değil; toplum sağlığını tehdit eden ölümcül bir tuzaktır" ifadelerini kullandı.

Bakan Ali Yerlikaya, açıklamasında ayrıca, operasyonu koordine eden Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma KOM Daire Başkanlığı ve operasyonu gerçekleştiren Antalya İl Jandarma Komutanlığı personeli ile Antalya Valisi'ni tebrik etti.

Antalya'da "Sahte/Kaçak Alkol İmalatçılarına" yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonumuzda;



❌ 119 bin 500 litre sahte/kaçak alkol ele geçirdik❗

❌ 7 şüpheliyi yakaladık.



pic.twitter.com/LZYWFaRm4B — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 23, 2025

Kaynak: DHA