Milyonları ilgilendiriyor: Yargıtay'dan fazla mesaiyle ilgili emsal karar
İki yıldır çalıştığı şirketten çıkarılan bir işçinin açtığı davada Yargıtay, gününde ödenmeyen mesai ücretleri için emsal niteliğinde bir karara imza attı.
Yargıtay'a uzanan davada, yüksek mahkemeden işçilerin fazla mesai ücretleriyle ilgili emsal teşkil edecek bir karar çıktı. Dava konusu olayda, bir işçi 2 yıldır çalıştığı şirketten sözleşmesi feshedilerek gönderildi.
Milliyet gazetesinin haberine göre işten çıkarılan işçi, şirketten fazla mesai ücretlerini talep etti. Önce dosya arabulucuya yönlendirildi. Ancak, burada işçi ile işveren arasında anlaşma sağlanamadı. Bunun üzerine ise dosya iş mahkemesine taşındı.
Davacı işçi, fazla çalışma yapmasına rağmen bu çalışmaların karşılığı olan fazla çalışma ücretinin ödenmediğini ve bu durumun tanık beyanlarıyla ispatlanabileceğini belirtti. İşçi, 10 bin TL fazla çalışma ücretinin davalı şirketten tahsil edilmesini talep etti. Davalı işveren ise iddiaları reddetti.
Mahkeme, davayı kısmen kabul ederken, Adalet Bakanlığı hükmün kamu yararına bozulmasını talep edince dosya Yargıtay 9. Hukuk Dairesi taşındı. Yüksek mahkeme, davacının ödenmeyen fazla çalışma ücretinin en yüksek banka mevduat faizi ile tahsilini talep ettiği belirtildi.