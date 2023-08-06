Milyonları ilgilendiriyor: Yargıtay'dan fazla mesaiyle ilgili emsal karar

Davacı işçi, fazla çalışma yapmasına rağmen bu çalışmaların karşılığı olan fazla çalışma ücretinin ödenmediğini ve bu durumun tanık beyanlarıyla ispatlanabileceğini belirtti. İşçi, 10 bin TL fazla çalışma ücretinin davalı şirketten tahsil edilmesini talep etti. Davalı işveren ise iddiaları reddetti.