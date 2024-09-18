Milyonları İlgilendiriyor! SGK'dan Flaş Çift Ödeme İadesi Açıklaması

Kurumun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Kurumumuzun 'çift ödeme iadesi' başlıklı herhangi bir uygulaması bulunmamaktadır. SGK tarafından gönderilen mesajlar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, hiçbir şekilde e-posta ile IBAN veya kişisel bilgi talep edilmemektedir. Vatandaşlarımız, şüpheli bir durumla karşılaştığında Çalışma Hayatı İletişim Merkezi ALO 170 ya da CİMER üzerinden bizimle iletişime geçebilir veya en yakın SGK il müdürlüğünden bilgi alabilirler.”