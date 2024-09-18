Milyonları İlgilendiriyor! SGK'dan Flaş Çift Ödeme İadesi Açıklaması
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sosyal medyada yayılan "çift ödeme iadesi" iddialarının gerçeği yansıtmadığını ve bu tür mesajların dolandırıcılık amacı taşıdığını belirtti. SGK, vatandaşları bu tür sahte e-postalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kaynak: AA
SGK'dan yapılan açıklamada, kurumun hiçbir şekilde e-posta yoluyla IBAN ya da kişisel bilgi talep etmediği vurgulandı.
Dolandırıcıların bu yöntemle vatandaşların kişisel bilgilerini ele geçirmeye çalıştığı belirtilerek, bu tür e-postalara itibar edilmemesi gerektiği ifade edildi.
Kurumun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“Kurumumuzun 'çift ödeme iadesi' başlıklı herhangi bir uygulaması bulunmamaktadır. SGK tarafından gönderilen mesajlar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, hiçbir şekilde e-posta ile IBAN veya kişisel bilgi talep edilmemektedir. Vatandaşlarımız, şüpheli bir durumla karşılaştığında Çalışma Hayatı İletişim Merkezi ALO 170 ya da CİMER üzerinden bizimle iletişime geçebilir veya en yakın SGK il müdürlüğünden bilgi alabilirler.”