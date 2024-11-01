Bugünden İtibaren Geçerli Olacak: Milyonlarca Sürücü İçin Flaş Değişiklik

Eskişehir Valiliği, kent merkezinin geçiş yaptığı Ankara-Bursa (D200) karayolunun 14. ile 35. kilometreleri arasında belirli araç türleri için hız sınırının düşürüldüğünü duyurdu. Yeni alınan karar doğrultusunda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME), otomobil (M1)-(M1G), minibüs (M2), kamyonet (N1)-(NGT) ve panelvan (N1) türü araçlar için hız limitleri saatte 82 kilometre olarak belirlendiği duyuruldu.