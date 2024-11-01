Bugünden İtibaren Geçerli Olacak: Milyonlarca Sürücü İçin Flaş Değişiklik
Yeni alınan karar ile birlikte belli araç türleri için hız limitleri düşürüldü. Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren değişiklik bugünden itibaren uygulanmaya başlanacak.
Kaynak: İHA
Eskişehir Valiliği, kent merkezinin geçiş yaptığı Ankara-Bursa (D200) karayolunun 14. ile 35. kilometreleri arasında belirli araç türleri için hız sınırının düşürüldüğünü duyurdu. Yeni alınan karar doğrultusunda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME), otomobil (M1)-(M1G), minibüs (M2), kamyonet (N1)-(NGT) ve panelvan (N1) türü araçlar için hız limitleri saatte 82 kilometre olarak belirlendiği duyuruldu.
BUGÜNDEN İTİBAREN DEĞİŞTİ
Kamyon, çekici (N2)-(N3), otobüsler (M2)-(M3) ve L3, L4, L5 ile L7 sınıfı motosikletler için ise hız sınırı 70 kilometre oldu. Yeni düzenleme 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak.
Valilikten yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sürdürülmesinden önceliğimizdir. Sürücülerimizin yasal hız sınırları başta olmak üzere trafik kurallarına uymaları önem arz etmektedir” denildi.