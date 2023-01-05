Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor: Dikkat, tuzağa düşmeyin

Öğe, "Son günlerde özellikle sosyal medya platformları üzerinden üniversite öğrencilerine ulaşıp ‘Sizlere burs vermek istiyoruz veya burs başvurusu yapmak ister misiniz?’ adı altında web sitleri paylaşmaya başladılar. Öğrenciler bu sitelere girip incelediklerinde karşılarına belli başlı bazı dernek isimleriyle piyasada burs dağıtan siteler çıktı. Öğrenciler, bu web sitelerine girerek burs başvurularına başladılar.