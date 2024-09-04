Milyonlarca Öğrenciye Kötü Haber: Bütün Okullarda Yasaklandı
Hollanda, öğrencilerin dikkatini dağıttığı ve sınav sonuçlarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle, ortaokul ve liselerin ardından ilkokullarda da akıllı telefon kullanımını yasakladı. Peki Türkiye'de de telefon kullanımı yasak mı? İşte ayrıntılar...
Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığı tarafından alınan bu kararla, öğrenciler ders sırasında yalnızca öğretim amaçlı ya da sağlık nedenleri gibi istisnai durumlarda telefonlarını kullanabilecek.
Karar, halihazırda uygulanan yasaklara ek olarak ilkokullarda da devreye girdi ve ülke genelindeki tüm okullarda akıllı telefon kullanımını tamamen yasakladı. Yunanistan, İtalya ve Belçika’nın Fransızca konuşulan bölgelerinde de benzer yasaklar uygulanırken, Almanya’da bu konunun gündeme gelmesi bekleniyor.
TÜRKİYE'DE OKULA TELEFON GETİRMEK YASAK MI?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 - 2024 eğitim-öğretim yılında okullarda cep telefonu ve diğer bilişim araçlarının sınıf içinde bulundurulmasını yasaklamıştı. UNESCO’nun “2023 Küresel Eğitim İzleme” raporunda, öğrencilerin okullarda akıllı telefon kullanımının yasaklanması için küresel bir çağrı yapılmış ve MEB de bu çağrıya uyarak benzer bir düzenleme getirmişti. MEB, 2024 - 2025 eğitim-öğretim yılında da bu yasağın devam edeceğini duyurdu. Raporda, aşırı cep telefonu kullanımının düşük eğitim performansına ve çocukların duygusal istikrarı üzerinde olumsuz etkilere neden olduğu belirtilmişti.
Öğrenciler ve veliler, 9 Eylül’de açılacak olan okullarda bu düzenlemeyle ilgili daha fazla detay ararken, yasakların devam edeceği ve cep telefonlarının okul içinde kullanılmasının engelleneceği bildirildi.