Milyonlarca Öğrenciye Kötü Haber: Bütün Okullarda Yasaklandı

TÜRKİYE'DE OKULA TELEFON GETİRMEK YASAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 - 2024 eğitim-öğretim yılında okullarda cep telefonu ve diğer bilişim araçlarının sınıf içinde bulundurulmasını yasaklamıştı. UNESCO’nun “2023 Küresel Eğitim İzleme” raporunda, öğrencilerin okullarda akıllı telefon kullanımının yasaklanması için küresel bir çağrı yapılmış ve MEB de bu çağrıya uyarak benzer bir düzenleme getirmişti. MEB, 2024 - 2025 eğitim-öğretim yılında da bu yasağın devam edeceğini duyurdu. Raporda, aşırı cep telefonu kullanımının düşük eğitim performansına ve çocukların duygusal istikrarı üzerinde olumsuz etkilere neden olduğu belirtilmişti.