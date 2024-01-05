Milyonlarca liralık vurgun yapmışlardı: Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu yakalandı!

"Var Böyle Tipler" kanalıyla bilinen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun yaklaşık 150 milyonluk vurgun yapıp yurt dışına kaçtığı iddia edilmişti.

‘Var Böyle Tipler’ adlı Instagram hesabıyla tanınan sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve reklamcı eşi Beril Talu’nun işbirliği teklifi ile çevresinden para alarak, bu parayla yurt dışına kaçtıkları iddiası üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Şikâyetler üzerine harekete geçen polis Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'yu yakaladı.

Soruşturma kapsamında şüpheliler Kıvanç Talu ve Beril Talu'nun yakalanıp gözaltına alındığı öğrenildi.

DOLANDIRICILIK İDDİASI

Kıvanç ve Beril Talu’nun, arkadaşlarını ve yakın çevresini işbirliği teklifiyle dolandırdıkları öne sürülüyor. İddiaya göre, teklifi kabul edenlerden para alan fenomenler, yüksek faizle geri ödeme garantisinde bulundu. Ancak, sosyal medya hesaplarını da kapatan çifte, herhangi bir platformdan ulaşım sağlanamadı. İsmni vermek istemeyen ünlü ve sosyetk bir iş insanı Talu çifti hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Karı-koca 4-5 ay bizimle dostluk kurmak için peşimizden koştu. Araya ünlü bir yönetmeni bile soktular. Eşimi ‘Bu çiftte bir tuhaflık var’ diye uyardım. Öyle sempatikler ki, eşim bana değil, onlara inandı. Bir miktar paramız gitti. Ben bu işin 100 milyonla bittiğini sanmıyorum. En az 250 milyonla kaçtılar. Taktikleri şuydu: “300 bin lira verirseniz, reklam çekim işine ortak olacaksınız. Size 600 bin lira olarak döner.”

POLAT AİLESİNİN BAŞINA GELENLERDEN SONRA KORKTULAR

Başka bir iddiaya göre; toplamayı hedefledikleri rakam 100 milyon değil, 500 milyon liraydı. Ancak Dilan-Engin Polat’ın başına gelenler çifti korkuttu. Birkaç arkadaşları da paralarını ısrarla isteyince paniğe kapıldılar. Portekiz’e kaçış planını Beril Talu’nun yaptığı söyleniyor. Hatta çift orada lüks bir ev aldı.