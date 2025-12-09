Milyonlarca Kullanıcısı Olan Siteye Erişim Engeli Getirildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Online hizmet sağlayıcısı Armut.com’a, mahkeme kararı doğrultusunda erişim engeli getirildi. Temizlikten nakliyeye, tamirat ve tadilat işlerinden özel hizmetlere kadar pek çok alanda kullanıcıları hizmet verenlerle buluşturan platformun hem internet sitesi hem de mobil uygulaması şu anda erişime kapandı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun duyurduğu bilgilere göre bu erişim engeli, İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği’nin 4 Aralık 2025 tarihli 2025/10762 D.İş sayılı kararıyla yürürlüğe girdi. Kararın neden alındığına dair yetkili makamlardan henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

ARMUT'TAN İLK AÇIKLAMA

Erişim engelinin ardından Armut.com'un sosyal medya hesabından konuya dair açıklama yapıldı.

Siteye yurt dışından erişim olduğu ancak Türkiye'den erişilemediği belirtilen açıklamada, "Söz konusu karar tarafımıza henüz tebliğ edilmemiştir. Ayrıca erişim engeli işleminin mesai saatleri sonrasında uygulanmış olması nedeniyle, ilgili mahkeme karar metnine ve dolayısıyla erişim engelinin gerekçesine şu aşamada ulaşamamaktayız" denildi.

ARMUT.COM NEDİR?

2011 yılında faaliyete başlayan Armut.com, çeşitli hizmet kategorilerinin bir araya getirildiği bir dijital pazar yeridir. Kullanıcılar ihtiyaç duydukları hizmeti platform üzerinden bildirir; ardından farklı hizmet verenlerden aldıkları teklifleri değerlendirerek kendileri için en uygun seçeneği seçerler. Platformda ev temizliği, taşınma, tadilat, güzellik hizmetleri ve özel ders gibi çok sayıda kategori bulunur.

Kaynak: Haber Merkezi