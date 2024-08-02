Milyonlarca Kişi Nüfus Müdürlüğü'ne Gitmek Zorunda: Yaptırmayana Çok Ağır Ceza Verilecek
İçişleri Bakanlığı, yapılan tüm uyarılara rağmen Türkiye'de 6 milyon vatandaşın eski tip kimlik kartlarını kullanmaya devam ettiğini belirtti. Bakanlık, 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla çipli kimlik kartına geçmeyen kişilere ağır para cezalarının uygulanacağını belirterek, eski kimliklerin kullanımının yasaklanacağını duyurdu.
2017 yılı itibarıyla Türkiye'nin 81 ilinde uygulanmaya başlanan 'çipli kimlik' sisteminin kullanım oranı yüzde 90'ın üzerine çıktı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda, Türkiye'de halihazırda 5 milyon 954 bin 216 kişinin eski tip kimlik kullanmaya devam ettiği belirtilirken, bu kişilerin 31 Aralık 2024 tarihine kadar kimliklerini yenilemelerinin zorunlu olduğu belirtildi.
Son tarih itibarıyla çipli kimlik kartlarına geçmeyen vatandaşlara yüklü para cezalarının verileceği öğrenilirken, 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla eski kimlik kartlarını kullanmak yasaklanmış olacak. Bu nedenle peş peşe uyarılar yayınlayan İçişleri Bakanlığı, eski kimliklerini yeniletmek isteyen vatandaşların yapması gerekenleri ve istenen belgeleri paylaştı.
ÇİPLİ KİMLİK KARTININ ÖZELLİKLERİ NELER?
Bakanlık tarafından yayınlanan tanıtım bülteninde, yeni nesil çipli kimlik kartları, eski tip nüfus cüzdanlarına kıyasla çeşitli güvenlik ve kullanım özellikleriyle öne çıktı. Taklit, tahrif ve kimlik sahteciliğinin önlenmesini sağlayan çipli kimlik kartları, eski kimlik kartlarına göre kolay taşınabilir ve dayanıklı şekilde üretiliyor.
E-Devlet uygulamasında kimlik doğrulama aracı olarak da kullanılabilen kartlar, elektronik ortamda sunulan hizmetlerde güvenli anahtar görevi görüyor. Ayrıca vatandaşlar çipli kimlik kartını seyahat belgesi olarak da kullanabiliyor.
KİMLİK YENİLEME SÜRECİ
Nüfus cüzdanlarını yeni çipli kimlik kartlarıyla değiştirmek isteyenler, yurt içinde Alo 199, e-Devlet veya "https://randevu.nvi.gov.tr/" üzerinden herhangi bir nüfus müdürlüğü için randevu alarak başvuruda bulunabiliyor. Yurt dışında ise başvuru işlemi dış temsilciliklerden gerçekleştiriliyor.
Yeni çipli kimlik kartı almak isteyen vatandaşların, belirlenen değerli kağıt bedelini (2024 yılı için 130 lira), vergi dairesi müdürlüklerinden, anlaşmalı bankalardan veya "https://dijital.gib.gov.tr/" üzerinden ödemesi gerekiyor.
Başvuruda kişinin, yanında son 6 ay içerisinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve kimliği ispatlayıcı bir belgeyi (nüfus cüzdanı, kimlik kartı, uluslararası aile cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, geçici kimlik belgesi veya kurumların kendi mevzuatlarında kimlik yerine geçen belge) bulundurması ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adresinin olması gerekiyor.
Yeni kartlarının yurt içinde herhangi bir adrese teslim edilmesini talep edebilen başvuru sahipleri, kimlik kartlarını teslim alıncaya kadar geçici kimlik belgesini kullanabiliyor.