Milyonlarca kiracı ve ev sahibini ilgilendiriyor: Kira kontratları çöp oluyor!

Kiracı ve ev sahipleri için önemli kararlar alınmaya devam ediyor. Kira sözleşmelerinin artık e-devlet sistemi üzerinden yapılacağı belirtilirken çalışmaların başladığı duyuruldu. Kayıt dışı ekonomi ile mücadele etmek adına Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından atılan yeni adımlar gündemdeki sıcaklığını koruyor. 291 kurum ve kuruluşu kapsayan 900 önergelik değerlendirme Bakanlığın gündeminde yerini aldı. 2023-2025 dönemini kapsayan “Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planı” yürürlüğe giriyor.