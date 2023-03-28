Milyonlarca kiracı ve ev sahibini ilgilendiriyor: Kira kontratları çöp oluyor!
Milyonlarca ev sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiren devrim gibi değişiklik yürürlüğe giriyor. Kırtasiyelerden aldığınız kira kontratları artık çöp oluyor. Yeni sistem için açıklama yapıldı ve bundan sonra e-devlet dönemi başlıyor.
Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren önemli bir açıklama yapıldı. Yayınlanan duyuru kapsamında başvuruların e-devlet sistemi üzerinden yapılacağı belirtildi. İşte merak edilen konu hakkındaki tüm detaylar…
Milyonlarca ev sahibi ve kirada oturan vatandaşlar yeni gelişmeleri yakından takip ediyor. Kira sözleşmelerinde uygulanacak yeni düzenleme devreye giriyor. Kira sözleşmelerinin nasıl yapılacağı merak edilirken yeni sistem herkesi bu dertten kurtarıyor. Kira sözleşmeleri de artık e-devlet sistemi üzerinden yapılacak. İşte merak edilen konu hakkındaki tüm detaylar…
Kiracı ve ev sahipleri için önemli kararlar alınmaya devam ediyor. Kira sözleşmelerinin artık e-devlet sistemi üzerinden yapılacağı belirtilirken çalışmaların başladığı duyuruldu. Kayıt dışı ekonomi ile mücadele etmek adına Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından atılan yeni adımlar gündemdeki sıcaklığını koruyor. 291 kurum ve kuruluşu kapsayan 900 önergelik değerlendirme Bakanlığın gündeminde yerini aldı. 2023-2025 dönemini kapsayan “Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planı” yürürlüğe giriyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ev sahipleri ve kiracıları yakından ilgilendiren önemli açıklamalara imza attı.