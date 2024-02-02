Milyonlarca insana ikinci hayatını hediye etmişti: Efsane doktor Alper Demirbaş hayatını kaybetti

Ünü ülke sınırlarını aşıp dünyaya yayılan Prof. Dr. Alper Demirbaş hayatını kaybetti.

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Milyonlarca insana ikinci hayatını hediye etmişti: Efsane doktor Alper Demirbaş hayatını kaybetti

15 yıldır Medical Park Antalya Hastane Kompleksi’nde görev yapan ve en son geçtiğimiz yıl Ekim ayında Organ Nakli Merkezi Bölüm Başkanlığı görevinden ayrılan Prof. Dr. Alper Demirbaş, hayatını kaybetti.

İstanbul'daki bir hastanede akciğer kanseri nedeniyle ameliyat olan Prof. Dr. Alper Demirbaş, enfeksiyon nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yaklaşık 3 haftadır yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Demirbaş, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Demirbaş, 28 yıldır organ nakli, 36 yıldır da sayısız genel cerrahi ameliyatları gerçekleştiriyor, hastalarının sağlığına kavuşmasını sağlıyordu.

Demirbaş son olarak geçtiğimiz hafta sağlıkta sosyal sorumluluk ödülüne layık görülmüştü.

HASTALARINDAN VAZGEÇMEDİ

Gazeteci Barış Yarkadaş, Demirbaş'ın vefatıyla ilgili yaptığı paylaşımında bir anısını anlattı. Yarkadaş, Demirbaş'ın milletvekilliği teklifini hastalarından vazgeçmemek için elinin tersiyle ittiğini söyledi.

Şu ifadeleri kullandı: Türkiye, yetiştirdiği bir değeri daha kaybetti. Prof. Dr. Alper Demirbaş, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını kaybetti. Hastalarına olan düşkünlüğüne yakından tanığım… CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya’dan milletvekili olması için teklif götürdüğünde “Hastalarını bırakamam” demişti. Alper Hoca’ya “Abi teklifi niye kabul etmedin?” diye sorduğumda “Gözümün önüne küçücük hasta çocuklar geldi, onları bırakamadım” diye konuşmuştu. Allah rahmet eylesin… Sevenleri ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum.

Milyonlarca insana ikinci hayatını hediye etmişti: Efsane doktor Alper Demirbaş hayatını kaybetti - Resim : 1

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