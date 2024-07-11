Milyonlarca Emekliyi Üzen Haber! Maaş Toplantısı İptal, Son Karar Erdoğan'ın

En düşük emekli aylığı ile ilgili olarak bugün yapılacağı duyurulan toplantının başka konularla ilgili olduğu, emekli maaşlarıyla ilgili çalışmayı içermediği kaydedildi. En düşük emekli aylıklarına ilave artış yapılmasına yönelik son kararın Cuma günü Türkiye’ye dönecek olan Cumhurbaşkanı tarafından verileceği bildiriliyor.

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Milyonlarca Emekliyi Üzen Haber! Maaş Toplantısı İptal, Son Karar Erdoğan'ın

Emeklinin gözü kulağı bugün Beştepe'de olacak. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler dün yaptığı açıklamada en düşük emekli maaşlarının iyileştirilmesi ile ilgili bir toplantı yapılacağını bildirmişti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ve AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş emekli maaşlarına zam için bugün bir araya geleceği ve toplantı saat 15.30'da başlayacağı belirtiliyordu.

ekonomim'in haberine göre, kaynaklar, toplantının çeşitli kanun değişiklikleri, kurumların diğer idari işleri gibi genel ülke yönetimine yönelik konuların ele alındığı benzer onlarca toplantıdan biri olduğunu vurguladı.

Aynı kaynaklar, emekli maaşlarıyla ilgili çalıma ve görüş alış-verişine dayalı toplantıların tamamlandığı, karar aşamasına gelindiğini vurguladılar.

TOP ERDOĞAN'DA

En düşük emekli aylıklarına ilave artış yapılmasına yönelik son kararın Cuma günü Türkiye’ye dönecek olan Cumhurbaşkanı tarafından verileceği bildiriliyor.

Rakamın kesinleşmesinden sonra tasarruf paketiyle ilgili kanun teklifine bir madde eklenerek artışın yapılabileceğinin altı çiziliyor.

MEHMET ŞİMŞEK KATILMAYACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul’da olduğu için Cevdet Yılmaz Başkanlığındaki toplantıya katılmayacak. Toplantının tasarruf tedbirleri düzenlemesi ve bu kapsamda kamuya alınacak personelle ilgili olduğu ifade ediliyor.

Kaynaklar, emekli aylıklarının artırılmasıyla ilgili seçeneklerin etki analizi üzerinde de çalışmaların sürdüğünü, alternatiflerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacağını aktardı.

İHTİMALLER NEYDİ?

En düşük emekli maaşı üzerinden yapılan çalışmalar sürerken yeni rakamın 12.000 TL veya 12.500 TL olabileceği gündeme geldi. Bugünkü toplantıyla beraber alınacak kararın TBMM'de görüşülmeye devam eden torba yasaya eklenmesi veya ayrı bir teklif olarak sunulacağı belirtilmişti.

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