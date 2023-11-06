Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bu haberdeydi: 5 bin lira emekli ikramiyesinin hesaplara ne zaman yatacağı belli oldu!
Bakan Işıkhan, emeklilere verilecek olan 5 bin liralık ikramiyenin ne zaman hesaplara yatacağına ilişkin konuştu. Milyonlarca emekli bu haberi bekliyordu.
Emeklilere verilecek olan 5 bin liralık ikramiyenin duyurulmasının ardından, ikramiyelerin hesaba ne zaman yatacağı yurttaşlar tarafında merak konusu oldu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli ikramiyelerinin hesaplara ne zaman yatacağına ilişkin tarih verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı duyuruda "Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi kapsam dışı bırakıyoruz. " dedi. 5 bin TL emekli ödemelerinden yalnızca emekli olanlar yararlanabilecek” ifadelerini kullanmış ve çalışan emeklilerin kapsam dışı bırakılması büyük tepki çekmişti.
Dul ve yetim aylığı alanlara da maaşları oranında destek sağlanacak. Bakan Işıkhan, konuşmasında 5 bin lira tek seferlik ödeme hakkında açıklamalarda bulunarak, "5 bin liralık tek seferlik ödeme, çalışmayan emekliler için geçerli olacak. Kasım ayının ilk yarısında bu ödemeyi yapacağız. Yasal süreç için yarın adım atılacak, çalışmalarımızı yarın sabah Meclis'e sunacağız. AK Parti grup başkan vekillerimiz bu konuda meclisteki yasal prosedürleri sürdürecek. 1-31 Ekim 2023 arası herhangi bir tarihte, sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar dahil, çalışması olanlar veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin ilgili düzenlemede sayılan iş yerlerinde çalışanlar ödeme kapsamında olmayacak. Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara, en fazla ödemeye imkan veren bir dosya üzerinden ödeme yapılacak” diye konuştu.
Bakan Işıkhan, ikramiyelerin hesaplara yatmaya başlayacağı tarihleri ise şöyle paylaştı:
"Ödemeler kasımın 15'ini geçmeyecek gibi duruyor." dedi. Buna göre; SGK, Bağkur emeklilerine 5000 TL ikramiye ödemesi 6-7-9-10-12-14-15 Kasım tarihleri arasında ödenecek.”