Milyonlarca Ehliyet Sahibini Sevindirecek Gelişme: A-B-C-D-E Sınıfı Ehliyetler İçin O Şart Kalkıyor

Temmuz ayı ile itibarıyla çalışmalarına son veren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 1 Ekim itibarıyla yeni yasama dönemine başlayacak.



Meclis'in açılış gündeminin yoğun olacağı tahmin edilirken, İçişleri Bakanlığı'nın uzun süredir çalışmalarını yürüttüğü ve taslak haline getirdiği ehliyet düzenlemesi, komisyonlara gönderilecek ilk konular arasında yer alıyor.



EHLİYETLERDE YENİ DÜZENLEME YOLDA



35 milyonu aşan sürücü sayısı ile Avrupa'nın ilk sıralarında yer alan Türkiye'de, şubat ayında Meclis'ten geçen düzenleme ile B sınıfı ehliyetlerin kapsamında değişikliğe gidilmişti. Yeni uygulama ile B sınıfı ehliyet sahipleri, 125 cc ve altındaki motosikletleri harici bir ehliyet sınavına gerek kalmadan almaya hak kazanırken, bu düzenleme için yalnızca direksiyon şartı aranacağı belirtilmişti.



Uygulamanın beklenenden büyük bir talep yaratması ve motosiklet kullanımında ciddi bir artışa yol açmasının ardından İçişleri Bakanlığı, söz konusu değişikliklere yenilerini eklemek için çalışmalara başladı.



