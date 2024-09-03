Milyonlarca Ehliyet Sahibini Sevindirecek Gelişme: A-B-C-D-E Sınıfı Ehliyetler İçin O Şart Kalkıyor

Ekim ayında mesaiye başlayacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM), gündemine alacağı ilk konulardan biri ehliyet düzenlemesi olacak. Yılın ilk aylarında B sınıfı ehliyetler için yapılan kapsam değişikliğinin genişletilmesi beklenirken, İçişleri Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı yeni düzenlemenin detayları belli oldu.

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Milyonlarca Ehliyet Sahibini Sevindirecek Gelişme: A-B-C-D-E Sınıfı Ehliyetler İçin O Şart Kalkıyor - Resim: 1

Temmuz ayı ile itibarıyla çalışmalarına son veren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 1 Ekim itibarıyla yeni yasama dönemine başlayacak.

Meclis'in açılış gündeminin yoğun olacağı tahmin edilirken, İçişleri Bakanlığı'nın uzun süredir çalışmalarını yürüttüğü ve taslak haline getirdiği ehliyet düzenlemesi, komisyonlara gönderilecek ilk konular arasında yer alıyor.

EHLİYETLERDE YENİ DÜZENLEME YOLDA

35 milyonu aşan sürücü sayısı ile Avrupa'nın ilk sıralarında yer alan Türkiye'de, şubat ayında Meclis'ten geçen düzenleme ile B sınıfı ehliyetlerin kapsamında değişikliğe gidilmişti. Yeni uygulama ile B sınıfı ehliyet sahipleri, 125 cc ve altındaki motosikletleri harici bir ehliyet sınavına gerek kalmadan almaya hak kazanırken, bu düzenleme için yalnızca direksiyon şartı aranacağı belirtilmişti.

Uygulamanın beklenenden büyük bir talep yaratması ve motosiklet kullanımında ciddi bir artışa yol açmasının ardından İçişleri Bakanlığı, söz konusu değişikliklere yenilerini eklemek için çalışmalara başladı.

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