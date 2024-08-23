Milyonlarca Çalışan Bu Haberi Bekliyor! Asgari Ücrete Ne Kadar Zam Yapılacak? İşte Çok Konuşulan 'Orta Yol Formülü'

Enflasyon altında ezilen milyonlarca çalışan asgari ücrete gelecek zam oranını merak ediyor. İktidarın yılda iki kez yapılan zammı teke düşürmesi sonrası yükselen beklentiler, tüm dikkatleri zam senaryolarına çekti. Kulislerde konuşulan ve öne çıkan senaryo ise 'orta yol formülü.' Bu formüle göre gerçekleşen enflasyon ile hedeflenen enflasyonun ortalaması alınacak ve asgari ücrete zam oranına ulaşacak. Bu hesaplama yapıldığında ise yüzde 26'lık zam oranına ulaşılıyor.

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Milyonlarca Çalışan Bu Haberi Bekliyor! Asgari Ücrete Ne Kadar Zam Yapılacak? İşte Çok Konuşulan 'Orta Yol Formülü'

Yıl sonu yaklaştıkça milyonlarca çalışanın tek düşündüğü şey asgari ücrete yapılacak zam oranın ne olacağı... Yılda iki kez yapılan zam da sadece ocak ayında yapılmaya başlanınca beklentiler iyice yükseldi. Bu nedenle asgari ücret zammının gerçekleşen enflasyona mı yoksa hedeflenen enflasyona göre mi yapılacağı merak konusu.

Asgari ücrete gelmesi beklenen zammın oranına ilişkin tahminler ise piyasa verilerine odaklanıyor. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 38, 2025 yılı için hedeflenen enflasyon oranı ise yüzde 14 açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de "Memur ve emekli maaşları için ücret düzenlemeleri hedeflenen enflasyona göre yapılacak" dedi.

'ORTA YOL FORMÜL'LÜ ZAM SENARYOSU

Tüm bunlar doğrultusunda zam senaryolarında öne çıkanlardan biri de gerçekleşen enflasyon ile hedeflenen enflasyonun ortalamasının alınması oldu. Merkez Bankası'nın yüzde 38'lik yıl sonu enflasyon tahmini ile yüzde 14'lük 2025 için hedeflenen enflasyon tahmininin ortalaması alınınca ortaya yüzde 26'lık bir zam oranı çıkıyor.

Show Haber'de yer alan iddiaya göre son günlerde asgari ücretli için işte bu 'orta yol formülü' konuşuluyor. Öte yandan yıl sonu yaklaştıkça farklı senaryoların da konuşulması bekleniyor.

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