Milyonlar Etkilenecek! İstanbul'da Saatlerce Sürecek Elektrik Kesintisi

İstanbul Avrupa Yakası’nda yaşayan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren önemli bir uyarı yapıldı. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 22 Aralık 2025 Pazartesi günü planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında geniş çaplı elektrik kesintileri uygulanacağını duyurdu. Kesintilerin bazı bölgelerde gece yarısından itibaren başlayacağı ve 8 saate kadar sürebileceği bildirildi.

GECE BAŞLAYACAK, SABAHA KADAR SÜREBİLECEK

BEDAŞ’ın açıklamasına göre kesintiler, özellikle sabaha karşı 00.00’dan sonra başlayacak şekilde planlandı. Çalışmaların tamamlanma süresi ilçeye ve mahalleye göre değişiklik gösterecek. En uzun kesintilerin gece saatlerinde başlayıp sabahın ilk ışıklarına kadar devam etmesi bekleniyor.

KESİNTİDEN ETKİLENECEK 19 İLÇE

Planlı elektrik kesintileri İstanbul Avrupa Yakası’nda toplam 19 ilçeyi kapsıyor.

Kesinti uygulanacak ilçeler şöyle:

Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Bayrampaşa, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Sultangazi, Silivri ve Zeytinburnu.

Her ilçede kesintiler mahalle bazlı olarak yapılacak. Bu nedenle kesinti saatleri ve süreleri bölgeden bölgeye farklılık gösterecek.

