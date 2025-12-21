Milyonlar Etkilenecek! İstanbul'da Saatlerce Sürecek Elektrik Kesintisi

İstanbul Avrupa Yakası’nda yaşayan vatandaşları 22 Aralık 2025 Pazartesi günü elektrik kesintileri bekliyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), planlı bakım, yatırım ve onarım çalışmaları nedeniyle Avrupa Yakası’ndaki 25 ilçenin 19’unda belirli mahallelerde elektrik verilemeyeceğini duyurdu. Kesintilerin bazı bölgelerde sabah saatlerine kadar süreceği, yer yer 8 saate ulaşabileceği bildirildi.

Son Güncelleme:
Milyonlar Etkilenecek! İstanbul'da Saatlerce Sürecek Elektrik Kesintisi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Avrupa Yakası’nda yaşayan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren önemli bir uyarı yapıldı. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 22 Aralık 2025 Pazartesi günü planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında geniş çaplı elektrik kesintileri uygulanacağını duyurdu. Kesintilerin bazı bölgelerde gece yarısından itibaren başlayacağı ve 8 saate kadar sürebileceği bildirildi.

GECE BAŞLAYACAK, SABAHA KADAR SÜREBİLECEK

BEDAŞ’ın açıklamasına göre kesintiler, özellikle sabaha karşı 00.00’dan sonra başlayacak şekilde planlandı. Çalışmaların tamamlanma süresi ilçeye ve mahalleye göre değişiklik gösterecek. En uzun kesintilerin gece saatlerinde başlayıp sabahın ilk ışıklarına kadar devam etmesi bekleniyor.

KESİNTİDEN ETKİLENECEK 19 İLÇE

Planlı elektrik kesintileri İstanbul Avrupa Yakası’nda toplam 19 ilçeyi kapsıyor.

Kesinti uygulanacak ilçeler şöyle:

Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Bayrampaşa, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Sultangazi, Silivri ve Zeytinburnu.

Her ilçede kesintiler mahalle bazlı olarak yapılacak. Bu nedenle kesinti saatleri ve süreleri bölgeden bölgeye farklılık gösterecek.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İstanbul Elektrik
Son Güncelleme:
Giresun’da TIR ile Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı! Feci Kazada 3 Can Kaybı Giresun’da TIR ile Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı! Feci Kazada 3 Can Kaybı
Bakan Kurum, Hatay'da Sahaya İndi: Afet Konutlarını İnceledi Bakan Kurum, Hatay'da Sahaya İndi: Afet Konutlarını İnceledi
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ÇOK OKUNANLAR
Çanakkale’de Katliam Gibi Kaza! Polisin ‘Dur’ İhtarına Uymadı, Faciaya Neden Oldu! 5 Ölü, 1 Yaralı Çanakkale’de Katliam Gibi Kaza! Polisin ‘Dur’ İhtarına Uymadı, Faciaya Neden Oldu! 5 Ölü, 1 Yaralı
6 Milyar Dolarlık Serveti Vardı, Hizmetçisi Bile Milyonerdi... Şoke Eden Bir İflas Öyküsü! Her Şey Ölünce Ortaya Çıktı Şoke Eden Bir İflas Öyküsü! Her Şey Ölünce Ortaya Çıktı
Mezarlıkta Sır Ölüm! İki Gencin Cansız Bedeni Bulundu Mezarlıkta Sır Ölüm! İki Gencin Cansız Bedeni Bulundu
Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor: Asgari Ücret Zammı Kulislerden Sızdı! İşte Zam Oranı… Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor: Asgari Ücret Zammı Kulislerden Sızdı! İşte Zam Oranı…
Meteoroloji İl İl Uyardı! Kuvvetli Sağanak Kapıda Meteoroloji İl İl Uyardı! Kuvvetli Sağanak Kapıda