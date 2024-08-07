Milli Takım Maçları Artık TRT'den Yayınlanmayacak! Ücretli Kanala Geçti

Euro 2024'te çeyrek finale yükselerek Türkiye'yi ekran başına kilitleyen A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa maçları artık TRT'den yayınlanmayacak. UEFA ve Saran Media Group arasında yapılan anlaşma ile 2024-2028 yılları arasındaki UEFA Uluslar Ligi, UEFA Avrupa Şampiyonası elemeleri ve Türkiye'nin katılması halinde Euro 2028 maçlarının yayın hakları Saran Grubu'na devredildi.

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Milli Takım Maçları Artık TRT'den Yayınlanmayacak! Ücretli Kanala Geçti - Resim: 1

Bu yıl yayınlanacak Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nin yayın haklarını satın alan TRT, uzun yıllardır ekranlarından yayınladığı milli maçların bir bölümüne veda etti.

MİLLİ TAKIM MAÇLARININ YAYINCISI DEĞİŞTİ

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın bu yıl Euro 2024'teki çeyrek finale kadar olan karşılaşmalarını yayınlayan TRT, sözleşme süresinin sona ermesinin ardından yeni yayın dönemindeki haklarını Sadettin Saran sahibi olduğu Saran Media Group'a kaptırdı.

S Sport kanallarının sahibi olan kuruluş, UEFA ile yapılan anlaşmada 2024-2028 yılları arasında düzenlenecek olan UEFA organizasyonlarında Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın resmi yayıncısı oldu.

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