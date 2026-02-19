A Milli Takım Eski Teknik Direktörü Sepp Piontek Hayatını Kaybetti

A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörlerinden Sepp Piontek, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Bir dönem A Milli Futbol Takımı'mızı ve Bursaspor'u çalıştıran 85 yaşındaki teknik adam Sepp Piontek, hayatını kaybetti.

Piontek'in ailesi, hastalığı nedeniyle dünyaca ünlü teknik adamın vefatını Danimarka medyasına doğruladı.

A Milli Takım'ın başında 3 yılda 27 maçta görev yapan Alman teknik adam, Türkiye'de daha sonra Bursaspor'da da görev almıştı.

Danimarka futboluna altın çağını yaşatmasının ardından 1990 yılında A Milli Futbol Takımımızı çalıştıran Piontek, Ay-Yıldızlı ekibin başında geçirdiği üç yılda bir teknik direktörden öte, sistem mimarı olarak da izler bıraktı.

Piontek'in Türk futboluna en büyük miraslarından biri de Fatih Terim oldu. Terim'i yardımcısı olarak görevlendiren Piontek, modern milli takımın iskelet yapısına önemli katkılarda bulundu.

Görev süresi boyunca 15 maçlık galibiyet hasreti çekilmiş olmasına rağmen Türk futbol otoritelerince "Geleceğe odaklanan adam" olarak saygıyla anıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

