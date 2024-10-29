Milli Sporcu Selene Durna'nın Şüpheli Ölümü: Ailesi Cenazeyi Teslim Aldı

Olay Sarıyer’de dün öğle saatlerinde meydana geldi. Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) sporcusu Selene Durna oturduğu apartmanın 6. katından düşerek hayatını kaybetti.

İNTİHAR MI ETTİ?

Olay yeri inceleme ekibi, Selene Durna'nın evinde ve park halindeki otomobilinde inceleme yaptı. Özel bir spor salonunda fitness eğitmeni olarak çalıştığı öğrenilen Durna'nın balkondan atlayarak intihar ettiğini değerlendiren polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

CENAZESİ TESLİM ALINDI

Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılan milli sporcunun cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından kuzeni tarafında teslim alındı.

'DÜŞECEK BİRİ DEĞİLDİ'

Cirit atma branşında birçok başarıya imza atan milli sporcunun hocası İlyas Aras, "Selene yaşam doluydu, eğlenceliydi, yardımseverdi. Aniden oldu, çok üzüldük. Annesi de çok üzgün zor konuşuyor. Adli Tıp'tayız. Annesi cenaze işlemleriyle ilgileniyor. Birisi söyleseydi, inanmazdım öldüğüne. Kendisini aradım ulaşamadım. Beni, kulübünü, annesini çok üzdü. Aniden oldu düşecek biri değildi. Yaşama sıcak bakıyordu. Başka diyecek birşey bulamıyorum. Kendisi bizim kulübümüzde cirit atma branşında yarışan sporcuydu ve başarılı bir sporcuydu. Ayrıca fitness eğitmenliği de yapıyordu. Sporcu kimliğiyle örnek gösterilecek bir kişilik yapısına sahipti" diye konuştu.

Milli sporcu Selene Durna’nın cenazesinin bugün Seyitnizam Camiinde ikindi namazından sonra kılınacak namazın ardından Silivrikapı Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA