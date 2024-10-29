Milli Sporcu Selene Durna'nın Şüpheli Ölümü: Ailesi Cenazeyi Teslim Aldı

Sarıyer’de milli atlet Selene Durna (32), 6. kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Şüpheli ölüme ilişkin soruşturma başlatıldı. Durna’nın cenazesi ise Adli Tıp Kurumu Morgundan kuzeni tarafından teslim alındı.

Milli Sporcu Selene Durna'nın Şüpheli Ölümü: Ailesi Cenazeyi Teslim Aldı

Olay Sarıyer’de dün öğle saatlerinde meydana geldi. Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) sporcusu Selene Durna oturduğu apartmanın 6. katından düşerek hayatını kaybetti.

Milli Sporcu Selene Durna'nın Şüpheli Ölümü: Ailesi Cenazeyi Teslim Aldı - Resim : 1

İNTİHAR MI ETTİ?

Olay yeri inceleme ekibi, Selene Durna'nın evinde ve park halindeki otomobilinde inceleme yaptı. Özel bir spor salonunda fitness eğitmeni olarak çalıştığı öğrenilen Durna'nın balkondan atlayarak intihar ettiğini değerlendiren polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Milli Sporcu Selene Durna'nın Şüpheli Ölümü: Ailesi Cenazeyi Teslim Aldı - Resim : 2

CENAZESİ TESLİM ALINDI

Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılan milli sporcunun cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından kuzeni tarafında teslim alındı.

Milli Sporcu Selene Durna'nın Şüpheli Ölümü: Ailesi Cenazeyi Teslim Aldı - Resim : 3

'DÜŞECEK BİRİ DEĞİLDİ'

Cirit atma branşında birçok başarıya imza atan milli sporcunun hocası İlyas Aras, "Selene yaşam doluydu, eğlenceliydi, yardımseverdi. Aniden oldu, çok üzüldük. Annesi de çok üzgün zor konuşuyor. Adli Tıp'tayız. Annesi cenaze işlemleriyle ilgileniyor. Birisi söyleseydi, inanmazdım öldüğüne. Kendisini aradım ulaşamadım. Beni, kulübünü, annesini çok üzdü. Aniden oldu düşecek biri değildi. Yaşama sıcak bakıyordu. Başka diyecek birşey bulamıyorum. Kendisi bizim kulübümüzde cirit atma branşında yarışan sporcuydu ve başarılı bir sporcuydu. Ayrıca fitness eğitmenliği de yapıyordu. Sporcu kimliğiyle örnek gösterilecek bir kişilik yapısına sahipti" diye konuştu.

Milli Sporcu Selene Durna'nın Şüpheli Ölümü: Ailesi Cenazeyi Teslim Aldı - Resim : 4

Milli sporcu Selene Durna’nın cenazesinin bugün Seyitnizam Camiinde ikindi namazından sonra kılınacak namazın ardından Silivrikapı Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Kağıt Kesiği Neden Çok Acıtır? Kağıt Eli Nasıl Keser? Kağıt Kesiği Neden Çok Acıtır? Kağıt Eli Nasıl Keser?
İzmir'de Tekel Bayisindeki Çatışmada Polis Öldürüldü: O Anlar Anbean Kaydedildi İzmir'de Tekel Bayisindeki Çatışmada Polis Öldürüldü: O Anlar Anbean Kaydedildi
Denizli'deki Orman Yangını 6 Gündür Devam Ediyor Denizli'deki Orman Yangını 6 Gündür Devam Ediyor
Simpsonlar'ın Yapımcısı Dizideki 'Kehanet' Sırlarını Açıkladı: Geleceği Nasıl Görüyorlar? Simpsonlar'ın Yapımcısı Dizideki 'Kehanet' Sırlarını Açıkladı: Geleceği Nasıl Görüyorlar?