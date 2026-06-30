Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den Patriot Sistemine Yeşil Işık

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 7-8 Temmuz'da Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde Reuters’a yaptığı açıklamada, NATO’nun değişen güvenlik ortamına uyum sağladığını ve ABD’nin ittifaktan ayrılmayı hedeflemediğini söyledi.

PATRIOT SİSTEMİNE YEŞİL IŞIK

Bakan Güler, Türkiye'nin savunma sistemlerini güçlendirmek için Fransız-İtalyan ortak yapımı SAMP/T ve ABD yapımı Patriot sistemlerinin satın alınması dahil tüm seçenekleri değerlendirdiğini duyurdu.

Güler ayrıca, NATO Zirvesi'nde savunma harcamalarının konuşulacağını açıkladı.

'UKRAYNA'YA DESTEK ARTIRILACAK'

Güler, yazılı yanıtlarında zirvenin blok içi birliğe odaklanacağını, müttefiklerin artan savunma harcamalarının değerlendirileceğini, savunma sanayi işbirliğinin güçlendirileceğini ve Ukrayna’ya desteğin artırılacağını ifade etti. Ankara’nın Avrupa savunma girişimlerinde yer alması gerektiğini de vurguladı.

Güler, “NATO, Avrupa-Atlantik güvenliği ve savunması için benzersiz ve temel bir platform olmaya devam ediyor. İçinde bulunduğumuz dönemi bir kriz olarak değil, değişen güvenlik ortamına uyum süreci olarak değerlendiriyoruz” ifadelerini de kullandı.

'ABD'NİN NATO'DAN ÇEKİLME NİYETİ YOK'

ABD’nin NATO’dan çekilme niyeti olmadığını ancak Avrupa’daki müttefiklerin ve Kanada’nın Avrupa güvenliği için daha fazla sorumluluk üstlenmesini istediğini belirten Güler, bunun Ankara’nın da savunma planları ve girişimlerine dahil edilmesini gerektirdiğini söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi