Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sınır Ötesindeki Birlik Komutanlarıyla Görüştü

Şırnak’taki 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, sınır ötesinde görev yapan birlik komutanlarıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirdi.

‘TERÖRLE MÜCADELEDE DESTANSI BAŞARILAR ELDE EDİYOR’

Video telekonferans toplantısında konuşan Bakan Güler, Türkiye’nin çevre coğrafyası başta olmak üzere dünya genelinde, birbiri ardına gerginlikler ve krizler yaşandığını hatırlatarak, “Belirsizliklerin arttığı, risk ve tehditlerin çok boyutlu bir hâle geldiği böylesine hassas bir ortamda, Millî Savunma Bakanlığı olarak ülkemizin ve asil milletimizin güvenlik ve huzuru için gece gündüz demeden azim ve kararlılıkla görevlerimizi yerine getiriyoruz. Bu kapsamda; şanlı ordumuz, sizlerin kahramanlık ve fedakârlıklarıyla son bir asrın en kapsamlı, en yoğun ve en etkili faaliyetlerini gerçekleştirerek; özellikle terörle mücadelede destansı başarılar elde etmektedir. Son yıllarda, terör tehdidinin kaynağında yok edilmesi stratejisi ile Irak’ın kuzeyindeki terör unsurlarını hedef alan başarılı operasyonları icra ettik” ifadelerini kullandı.

‘PETROL ÇIKARTILABİLİYORSA MEHMETÇİĞİMİZİN SAYESİNDEDİR’

Geçmişte yürütülen sınırlı hedeflere yönelik kısa süreli operasyonların yerine, bugün artık, ‘kaynağında, sürekli ve kapsamlı’ operasyonlar icra ederek terör örgütlerine büyük darbeler vurulduğunu kaydeden Bakan Güler, “Şu an, eğer orada olmasaydık; örgütün sınırlarımıza yönelik saldırıları, daha önce olduğu gibi devam edecekti ve mevcut istikrar ortamı sağlanamayacaktı. Bugün, güvenlik ve huzur ortamının tesis edildiği Şırnak’ta yatırımlar tüm hızıyla devam ediyorsa Türkiye’nin en büyük petrol rezervlerinden birine sahip Gabar’da, güvenli bir şekilde petrol çıkartılabiliyorsa bunlar hep, Mehmetçiğimizin en başta sınırlarımızın ötesindeki mücadelesi sayesindedir” diye konuştu.

‘TERÖR ÖRGÜTÜNE DARBE VURMAYI SÜRDÜRECEĞİZ’

Bakan Güler konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu süreçte 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığımız ve onun siz değerli mensuplarının, yüksek vazife şuuru ve sorumluluk bilinci ile ortaya koyduğu üstün gayretler, her türlü takdirin üzerindedir. Ordumuzun seçkin birliklerinden biri olan 23’üncü Piyade Tümenimiz; şu anda dahi Pençe Kaplan, Pençe Şimşek ve Pençe Kilit bölgelerindeki yüksek mücadele azmi ile vatan topraklarımızı büyük bir güvenle koruyor. Bundan sonra da terör örgütüne hak ettiği ağır darbeleri vurmayı sürdüreceğiz. Bu kapsamda komşumuz Irak ile son dönemde önemli bir gelişim kaydeden ilişkilerimizi oldukça önemli görüyoruz. Nitekim hain terör örgütü, Irak’ın egemenliğine de zarar vermekte; çarşı, pazar yerlerini kundaklamakta, bölge halkını zorla yerinden etmektedir. Terör örgütünün bölgedeki varlığının sonlandırılması için Irak ile imzaladığımız Güvenlik İş Birliği ve Terörle Mücadeleye Dair Mutabakat Zaptı çerçevesinde somut adımları da atmaya başladık. Şuna eminim ki hiçbir terörist, kahraman Mehmetçiğimizin çelik yumruğu altında ezilmekten kurtulamayacaktır.”

Hudut güvenliğine dikkati çeken Bakan Güler, “Teröre karşı verdiğimiz başarılı mücadelenin yanı sıra, hudutlarımızın güvenliğini de personel sayısı ve teknoloji bakımından en güçlü ve en kapsamlı tedbirlerle sağlamaktayız. Aynı şekilde Mavi ve Gök Vatanımızda hak ve menfaatlerimizi de tavizsiz korumaktayız. Bu faaliyetlerimizle eş zamanlı olarak; karada, denizde ve havada büyük ve etkili tatbikatları icra etmekte; her geçen gün, en yenilerini envantere kazandırdığımız yerli ve millî savunma sanayisi ürünü silah sistemleriyle, şanlı ordumuzun imkan ve kabiliyetlerini daha da artırmaktayız” şeklinde konuştu.

‘ŞANLI ORDUMUZ BARIŞIN DA YILMAZ BİR SAVUNUCUSU’

Kaotik gelişmelerin yaşandığı küresel güvenlik ortamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye’nin uluslararası arenadaki ağırlığının her geçen gün arttığını vurgulayan Bakan Güler, “Çatışma ve ihtilafların çevrelediği bölgenin tam kalbinde yer alan ülkemiz, krizlerin ve sorunların çözümüne yönelik çok kapsamlı girişimlerde bulunmaktadır. Tüm bu girişimler, Türkiye’nin küresel bir aktör haline dönüştüğünü; müzakere masalarının ve güvenlik mimarisinin vazgeçilmez bir üyesi hâline geldiğini en açık şekilde ortaya koymaktadır. Türkiye’nin etkisini böylesine artırdığı bir dönemde doğal olarak faaliyet sahaları artan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de Azerbaycan, Libya, Kosova, Bosna-Hersek, Katar, Somali, Suriye ve Irak ile daha birçok coğrafyada barış ve istikrarın tesisi için büyük gayret sarf etmektedir. Bu kapsamda özellikle vurgulamak gerekir ki şanlı ordumuz; güvenliğimizi en üst seviyede sağlarken aynı zamanda barışın da yılmaz bir savunucusudur. Bugün Türkiye olarak ulaştığımız bu üstün seviyeyi Silahlı Kuvvetler olarak aynı anda birçok görevi başarıyla icra edebilme kabiliyetimizi çok iyi idrak etmemiz gerekmektedir. Bu başarı hikâyesinde sizler de, mühim bir rol üstlenmektesiniz. Çok iyi biliyoruz ki elde ettiğiniz başarılar; sahip olduğunuz fizik gücü ve teknik harp araçları ile değil yüreğinizdeki vatan sevgisinden de kaynaklanmaktadır” ifadelerini kullandı.

Bakan Güler konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Sizler; cesaretin en önde gelen temsilcileri olarak yüreğinizdeki vatan ve millet sevgisiyle burada görev yapıyorsunuz. Bu aşk, her zorluğun üstesinden gelmenizi sağlamaktadır. Sizlerin de gayretleriyle şu ana kadar her alanda elde ettiğimiz başarıların korunması ve daha yüksek seviyelere çıkarılması temel önceliğimizdir. Bu kapsamda, siz değerli silah arkadaşlarımdan da hangi görevi üstlenirseniz üstlenin, elinizden gelenin en iyisini yapmanızı bekliyorum. Çünkü size kıymet kazandıracak yaptığınız işlerdir. Bir işi başarmak için, azim de en önemli unsurlardan biridir. Azim olmadan, insan başarıya varamaz. Bunların yanı sıra takım çalışmasını ihmal etmeyin. İnsanın en büyük buluşu, anlaşarak ekip hâlinde çalışmasıdır. Nasıl ki bir orkestrada tüm grup üyeleri aynı amaçta birleşmezse, istenilen performans sergilenmez; askerî ortamda da hedef birlikteliği olmazsa, başarı elde edilemez. Dolayısıyla görevlerin başarıya ulaşması için, takım ruhu ve birlikte çalışabilme becerisi hayati önemdedir. Bu esasları rehber edineceğine inandığım siz kahraman silah ve mesai arkadaşlarımın; Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da görev ve sorumluluklarınızın ifasında üstün bir gayret göstereceğinize; yapacağınız çalışmalar ile Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gücüne güç katacağınıza yürekten inanıyorum. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına başladığımız bu tarihî dönemde 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu ile hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz. Bu süreçte bizlere düşen, başta savunma ve güvenlik alanı olmak üzere elimizden gelen her konuda ülkemiz ve asil milletimiz için en üstün gayretle çalışmaktır. Sözlerime son verirken; Mete Han’dan Sultan Alparslan’a Fatih Sultan Mehmet’ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve bugüne kadarki tüm devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyor; aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum.”

Kaynak: İHA