Milli Saraylar'a yaz saati düzenlemesi

Milli Sarayların ziyaret saatlerinde yaz saati uygulamasına geçildiği açıklandı.

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Milli Saraylar'a yaz saati düzenlemesi

Milli Saraylar Başkanlığı, yaz dönemi boyunca sayılı tarihi yapının ziyaret saatlerinde değişikliğe gitti.

Uygulama kapsamında başta Beylerbeyi Sarayı bahçesi ve rıhtımı olmak üzere Beykoz Cam ve Billur Müzesi ile Beykoz Mecidiye, Ihlamur ve Aynalıkavak kasırlarının ziyaret saatleri uzatıldı.

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Milli Saraylar Müzecilik ve Tanıtım Daire Başkanı Güller Karahüseyin, Milli Saraylar Başkanlığının bir ilke imza attığını belirterek, "İlk defa yaz döneminde 9 Eylül'e kadar cuma, cumartesi ve pazar akşamları Beylerbeyi Sarayı rıhtımı ve bahçesi, Beykoz Cam ve Billur Müzesi, Beykoz Mecidiye Kasrı, Ihlamur ve Aynalıkavak Kasırları akşam saat 22.00'ye kadar ziyarete açık hale getirildi" dedi.

Karahüseyin, bu uygulama sayesinde ziyaretçilerin hem mekanları görebileceklerini hem de kafeterya hizmetlerinden de faydalanabileceklerini söyledi.

Kaynak: AA

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