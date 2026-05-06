Milli Muharip Uçak KAAN İçin İmzalar Atıldı

Türkiye’nin en stratejik savunma projelerinden biri olan Milli Muharip Uçak KAAN’da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

TEDARİK İMZALARI ATILDI

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) arasında, KAAN projesi kapsamında kritik bir tedarik sözleşmesine imza atıldı. Yapılan bu anlaşma ile uçağın üretim süreçlerinin güvence altına alınması ve envantere giriş takviminin hızlandırılması hedefleniyor.

Kaynak: AA