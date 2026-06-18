Milli Güvenlik Kurulu'nda Kritik Gündem! Gözler Beştepe’de

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Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe’de toplanıyor. ABD-İran mutabakatı, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, Terörsüz Türkiye süreci, Suriye ve Irak’taki son durum ile NATO Zirvesi hazırlıklarının masaya yatırılacağı toplantı, yoğun gündemiyle dikkat çekiyor.

Toplantının en önemli gündem maddeleri arasında ABD ile İran arasında varılan mutabakatın bölgeye etkileri yer alıyor. Ankara’nın yakından takip ettiği süreç kapsamında, anlaşmanın sahadaki yansımaları ve bundan sonraki diplomatik adımlar ele alınacak.

ORTA DOĞU’DAKİ GELİŞMELER DEĞERLENDİRİLECEK

Kurul toplantısında İsrail’in Gazze, Filistin ve Lübnan’daki faaliyetleri ile bölgesel güvenlik dengelerine ilişkin son durum masaya yatırılacak. Bölgedeki gelişmelerin Türkiye’nin güvenliğine olası etkileri üzerinde durulması bekleniyor.

DOĞU AKDENİZ VE KIBRIS GÜNDEMİ

MGK’nın bir diğer önemli başlığını Doğu Akdeniz’deki gelişmeler oluşturacak. Özellikle Kıbrıs ekseninde yaşanan son gelişmeler ve bölgede artan askeri hareketlilik değerlendirilecek. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaatlerinin korunmasına yönelik atılabilecek adımlar ile Kıbrıs Türk halkının güvenliği ve çıkarlarına ilişkin konuların da toplantıda ele alınması öngörülüyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ MASADA

Toplantıda terörle mücadele çalışmaları da gündemin üst sıralarında yer alacak. Terör örgütlerine yönelik yürütülen operasyonlar, güvenlik birimlerinin sahadaki faaliyetleri ve “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda atılacak yeni adımlar değerlendirilecek. Suriye ve Irak’taki son gelişmelerin de görüşüleceği toplantıda sınır güvenliğiyle ilgili güncel durumun ele alınması bekleniyor.

NATO ZİRVESİ VE RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI GÖRÜŞÜLECEK

MGK toplantısında ayrıca Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili son gelişmeler değerlendirilecek. Temmuz ayında gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesinde Türkiye’nin hazırlıkları ve diplomatik temasları da kurul üyelerinin gündeminde olacak.

Kaynak: Haber Merkezi