Milli Güvenlik Kurulu Dördüncü Kez Yoğun Gündemle Toplandı

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bu yıl dördüncü kez yoğun gündemle Beştepe'de toplandı. İşte masadaki konular...

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Milli Güvenlik Kurulu Dördüncü Kez Yoğun Gündemle Toplandı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 15.50'de başladı.

MASADAKİ HANGİ KONULAR VAR?

Kritik toplantının ilk başlığı terörle mücadele. Toplantıda Irak'ın kuzeyindeki PKK hedeflerinin yok edilmesi için hem karadan hem de havadan aralıksız devam eden operasyonların üzerinde durulacak. Sahadan gelen askeri ve istihbari bilgilerle birlikte operasyon bölgesinde atılacak adımlar ele alınacak. Kurul üyeleri, FETÖ ve DEAŞ gibi diğer terör örgütleriyle mücadeledeki son durumla ilgili de kurula bilgi sunacak.

Milli Güvenlik Kurulu Dördüncü Kez Yoğun Gündemle Toplandı - Resim : 1

ANKARA-ŞAM NORMALLEŞMESİ

MGK'da Suriye konusu da görüşülecek. Ankara'nın isteği; Suriye'de kalıcı barış ve istikrarı tesis etmek, bunun için de Şam yönetimi ile diplomatik ilişkileri yeniden kurmak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda Suriye ile normalleşme için başlatılan çalışmalar ve bu konuda izlenecek yol haritasıyla ilgili MGK'da değerlendirmeler yapılacak.

İSRAİL-FİLİSTİN MESELESİ

Kurul'un bir diğer gündem maddesi, İsrail'in Filistin topraklarında sürdürdüğü katliamlar olacak. Gazze'de ateşkesin sağlanması, insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve İsrail'in gerilimi bölgeye yayma çabalarının önüne geçilmesi için yürütülen diplomasi trafiği konuşulacak. Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açılan soykırım davasındaki süreçle ilgili görüş alışverişinde bulunulacak.

Kaynak: AA

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Milli Güvenlik Kurulu Recep Tayyip Erdoğan
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