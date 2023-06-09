Milli Görüş’ün önemli isminden af çağrısı: 'Devlet-millet kaynaşması sağlanmalıdır'

Milli Görüş'ün önemli isimlerinden Şevki Yılmaz, Habervakti.com'da kaleme aldığı yazısında af çağrısında bulundu.

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Milli Görüş’ün önemli isminden af çağrısı: 'Devlet-millet kaynaşması sağlanmalıdır'

Milli Görüş'ün önemli isimlerinden biri olarak gösterilen gazeteci Şevki Yılmaz, habervaktim.com'da kaleme aldığı yazısında dikkat çeken bir çağrı yaptı. Yılmaz, "Milletimiz vatandaşlık görevini yerine getirdi! Sıra İktidarımızda!" diyerek af çağrısında bulundu.

Yılmaz'ın yazısından konuyla ilgili bölüm şöyle:

"İftiraya dayalı itiraflarla; işinden, aşından hatta eşinden edilen, ceza yiyen fetözede mağdurları kardeşlerimizden özür dilenerek tüm sosyal hakları acilen iade edilmelidir!  

Ayrıca din istismarıyla ve uyduruk rüyalarla aldatılan cezaevlerinde vardiyalı yatmaya devam eden çoğunluğunu hanımların oluşturduğu  “ibadet bölümü” dediğimiz mahkûmlara da mutlaka af çıkarılarak devlet millet kaynaşması yeniden sağlanmalıdır!"

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