Milli Emlak'tan Kaçırılmayacak Tapu Fırsatı: 25 Bin Lirası Olan Merkezi Yerde Arsa Sahibi Olacak

Milli Emlak'ın ilanları arasında en dikkat çekici olanlardan biri, Sivas merkezde yer alan 1.002 metrekarelik arsa. Bu arsanın fiyatı ise yalnızca 25 bin TL olarak belirlenmiş durumda. Merkezi konumda arsa sahibi olma fırsatı, yatırım yapmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.