Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in aracı TEM'de kaza yaptı: 'Tasarruf' için iade edilecekti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in İstanbul'da kullandığı makam aracı, tasarruf tedbirleri kapsamında, iade edilmek için Ankara'ya götürülürken kaza yaptı.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in İstanbul'da kullandığı makam aracı, tasarruf tedbirleri kapsamında iade edilmek üzere Ankara'ya getirilirken Bolu'da kaza yaptı. Lastiği patlayan araç, aynı yöne seyreden başka bir araçla çarpıştı, her iki araçta maddi hasar meydana geldi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in aracı TEM'de kaza yaptı: 'Tasarruf' için iade edilecekti - Resim : 1

Edinilen bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in makam aracı Ankara yönüne seyir halindeyken Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde lastiğinin patlaması sonucu aynı yönde seyreden cip ile çapıştı. Her iki araçta da maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in İstanbul'daki programlarında kullandığı ve kaza yapan makam aracının tasarruf tedbirleri kapsamında iade edilmek üzere Ankara'ya getirildiği öğrenildi.

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