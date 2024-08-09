Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Instagram ve Roblox Açıklaması

Bakan Tekin, Instagram'ın ve Roblox'un erişime engellenmesine ilişkin yaptığı açıklamada 'dijital faşizm' benzetmesi yaparak "Hiç kuşku yok ki, dijital medya platformlarının evrensel hukuka, iç hukuka ve geleceğe dair sorumluluklarımıza saygı duyması elzemdir" dedi.

Son Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Instagram ve Roblox Açıklaması

Instagram ve Roblox'un erişime kapatılmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sosyal medya hesabı X'ten açıklamalarda bulundu.

Tekin'in paylaşımı şöyle:

"Günümüz dijital çağında, çocuklarımızın güvenliği ve sağlıklı gelişimi her zamankinden daha büyük bir önem taşımaktadır. Okullarımızın, öğretmenlerimizin ve eğitim öğretim ortamlarımızın yanında bilhassa sosyal medya mecraları da evlatlarımızın gelişiminde etkilidir.

Bakanlık olarak, çocuklarımızın dijital dünyada karşılaşabilecekleri tehlikelerden korunması ve dijital bağımlılığın önüne geçilmesi için çeşitli önlemler almaktayız.

'DİJİTAL FAŞİZM' VURGUSU

Son yıllarda, sosyal medya platformları ve çevrim içi oyunlar, çocuklarımızın zamanının büyük bir kısmını almaktadır. Bu platformlar, öğrencilerimizin sosyal, akademik ve psikolojik gelişimlerini olumsuz yönde etkileyebilecek içeriklere ev sahipliği yapabilmektedir. Özellikle Instagram ve Roblox gibi popüler platformlar, çocuklarımızın dijital bağımlılığa sürüklenmesine ve dijital faşizm olarak adlandırabileceğimiz kontrolsüz içeriklerle karşılaşmasına neden olabilmektedir.

Hiç kuşku yok ki, dijital medya platformlarının evrensel hukuka, iç hukuka ve geleceğe dair sorumluluklarımıza saygı duyması elzemdir.

Unutmayalım ki, evlatlarımızı sosyal medya araçlarının #DijitalFaşizm'inden korumak hepimizin ortak sorumluluğudur.

#DijitalFaşizme hep birlikte dur demeliyiz!"

Bakan Ersoy'dan Instagram AçıklamasıBakan Ersoy'dan Instagram AçıklamasıGüncel

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Instagram
Son Güncelleme:
Türkiye Ayağa Kalktı: Altındağ'da Katliam Var Türkiye Ayağa Kalktı! Altındağ'da Katliam Var
7 Çocuğunu Kaybetti, Çareyi Türk Doktor Buldu: Mucize Tedaviyi Geliştiren Profesör Tıp Literatüründe 7 Çocuğunu Kaybetti, Çareyi Türk Doktor Buldu
Patates Salatasının Lezzetini Katlayan Baharat! 1 Kaşık Ekleyin Yeterli Patates Salatasının Lezzetini Katlayan Baharat! 1 Kaşık Ekleyin Yeterli
FETÖ Firarisi Eski Başsavcı İstanbul'da Yakalandı FETÖ Firarisi Eski Başsavcı İstanbul'da Yakalandı
ÇOK OKUNANLAR
Ankara'da Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var! Yolcu Otobüsü İki Parçaya Ayrıldı! 9 Ölü, 26 Yaralı
Erdoğan’dan ‘Hiçbir Şey Bitmedi’ Mesajı: İşte İsim İsim AKP’ye Geçeceği Belirtilen Siyasetçiler İşte İsim İsim AKP’ye Geçeceği Belirtilen Siyasetçiler
Niğde'den Sonra Ankara'da Katliam... Poşetler İçinde Onlarca Ölü Köpek Poşetler İçinde Onlarca Ölü Köpek Bulundu
O Tarihte Emeklilik Planları Yapanlar Dikkat! Maaşlarda Yüzde 35 Kayıp Yaşanacak Daha Az Maaş Alınacak
Meteoroloji İstanbul Dahil 16 İl İçin Alarm Verdi! Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor Meteoroloji İstanbul Dahil 16 İl İçin Alarm Verdi!