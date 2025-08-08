Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun İkinci Toplantısı Başladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

“Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" ismiyle kurulan komisyonun ikinci toplantısı başladı. Toplantı öncesinde komisyonda sunum yapacak olan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın bir araya geldi.

OY BİRLİĞİ İLE GİZLİLİK KARARI

İkinci toplantısı öncesinde oy birliğiyle gizlilik kararı alındı. Toplantı öncesinde kritik açıklamalar yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş “Buradaki konuşmalar tam tutanak altına alınacak ama asla yayınlanmayacak. Komisyon üyeleri dahil hiç kimseye 10 yıl süreyle bu tutanaklar verilmeyecektir. Bu toplantıda konuşulan hiçbir konu, dışarıda mevzubahis edilmeyecektir" mesajı verdi.

10 YIL PAYLAŞILMAYACAK

Yapılan oylama sonucunda toplantının tam kapalılık ilkesi ile yapılması kararlaştırıldı. Komisyondaki konuşmalar tam tutanak altına alınacak. Ancak tutanaklar 10 yıl süre ile komisyon üyelerine dahi paylaşılmayacak.

'KOMİSYONUMUZ TARİHİ BİR ADIM'

Numan Kurtulmuş, toplantı öncesi şunları söyledi:

Bu komisyonumuz hakikaten tarihi bir adımdır. Büyük bir fırsatın değerlendirilmesi ve Türkiye'de artık terör örgütünün fesih kararı ile birlikte bir daha silahların, kavganın, çatışmanın konuşulmadığı, barış, esenlik ve kardeşliğin konuşulduğu bir ortamın tesis edilebilmesi için komisyonumuza tarihi görevler düşüyor.

'İLK DÜĞME DOĞRU İLİKLENMİŞTİR'

İlk toplantıdaki tavır için herkese teşekkür ediyorum. İlk kararlarımızı komisyona katılan herkesin ortak kararıyla almamız bizim için önemlidir. İlk düğme doğru iliklenmiştir.

Bu komisyonun vücuda gelmesinin ana sebebi, İmralı’dan yapılan açıklama sonrasında örgütün silah bırakmayı kabul ettiğini, kendini feshetmeyi kabul ettiğini ortaya koyması, bunu deklare etmesi ve bu süreçle birlikte ortaya çıkacak olan birtakım yasal düzenlemelerin nasıl yapılacağıyla ilişkin meclisin de sürece vaziyet etmesi, hazırlık yapması ve bunları tabii ki genel kurula kararlarını almak üzere göndermesidir.

İLK TOPLANTI 8 SAAT SÜRMÜŞTÜ

MHP Lideri Devlet Bahçeli, kısa süre önce Meclis’te Terörsüz Türkiye hedefiyle aralarında tüm parti temsilcilerinin olduğu bir komisyon kurulmasını önermişti.

Meclis’te "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" ismiyle kurulan komisyon, ilk toplantısını 5 Ağustos’ta gerçekleştirmişti. Kurulan komisyonun ilk toplantısı 8 saat sürmüştü.

Komisyon toplantısının ardından açıklama yapan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, “Türk-Kürt kardeşliği, coğrafyamızın asli kodudur. Çanakkale’de omuz omuza savaşanların torunlarıyız. Kaderdaşlık, yalnız savaş meydanlarında değil, alın terinde, acıda ve umutta da birlikte yürümektir. Bugün de bizler, halkın tam içinden çıkan akla yaslanarak, millî irfanı kuşanarak, tarihi bugünün anlayışıyla yeniden yorumlamak ve geleceği bu iradeyle kurmak mecburiyetindeyiz” ifadelerini kullanmıştı.

KOMİSYONDA HANGİ İSİMLER VAR?

51 üye olarak planlanan komisyona İYİ Parti üye vermemişti. Böylelikle komisyonda 48 üye yer almıştı. Partilerin komisyona gönderdikleri üyeleri şu isimlerden oluşmuştu:

AKP: Abdulhamit Gül, Mustafa Şen, Kürşad Zorlu, Hüseyin Yayman, Cüneyt Yüksel, Sunay Karamık, Selami Altınok, Kemal Çelik, Mehmet Sait Yaz, Mahmut Atilla Kaya, Şengül Karslı, Mehmet Şahin, Ayşe Böhürler, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Tahir Akyürek, Ali Kıratlı, Cevahir Asuman Yazmacı, Gökhan Diktaş, Burhan Kayatürk, Abdurrahman Babacan ve Ersan Aksu

CHP: Murat Emir, Okan Konuralp, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Sezgin Tanrıkulu, Türkan Elçi, Turan Taşkın Özer, Oğuz Kaan Salıcı, Murat Bakan, Gökçe Gökçen, Mehmet Salih Uzun.

DEM Parti: Gülistan Kılıç Koçyiğit, Meral Danış Beştaş, Saruhan Oluç ve Cengiz Çiçek.

MHP: Feti Yıldız, Levent Bülbül, Halil Öztürk ve Yücel Bulut.

Yeni Yol Partisi: Bülent Kaya, Emin Ekmen, Mustafa Bilici.

HÜDA-PAR: Zekeriya Yapıcıoğlu.

TİP: Ahmet Şık.

Yeniden Refah Partisi: Doğan Bekin.

EMEP: İskender Bayhan.

Demokrat Parti: Haydar Altıntaş.

DSP: Önder Aksakal.

