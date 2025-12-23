Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun Bir Sonraki Toplantı Tarihi Belli Oldu: Ortak Rapor Yazımı Başlıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

'Terörsüz Türkiye' süreci için TBMM'de kurulan ve terör örgütü PKK'nın silahsızlandırılması sürecinde atılacak yasal adımları tartışan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 20'nci toplantısını yarın yapacak.

Komisyon, Numan Kurtulmuş'un başkanlığında yarın saat 11.00'de TBMM Tören Salonu'nda toplanacak.

ORTAK RAPOR ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR

Öte yandan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, çalışma süresinin sonuna yaklaşırken ortak rapor yazımına geçiyor. Komisyonda grubu bulunan partilerin grup koordinatörlerinin bir araya gelerek, üzerinde uzlaşılan başlıklardan oluşan ortak rapor için çalışmalara başlaması bekleniyor.

Hazırlanacak raporun TBMM Genel Kurulu’na sunulması ve rapor doğrultusunda yasal düzenlemelere gidilmesi öngörülüyor.

Komisyonun hazırlayacağı raporun yazımında yer alacak yazım ekibi dün Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Rapor yazım ekibinde DEM Parti İstanbul Milletvekili Çengiz Çiçek, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP Genel Başkanı Murat Emir, Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül yer alıyor.

