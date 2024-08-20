Milletvekillerine Enflasyon Uğramadı: Meclis Lokantasında Gelen Hesap Görenleri Şaşkına Çevirdi

Türkiye'de yıllardır devam eden yüksek enflasyon, gıda fiyatlarının da katlanarak artmasına neden oldu.



Milyonlarca emekli ve dar gelirli vatandaş, restoranlara gitmeye uzun süre önce veda etmek zorunda kalırken, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bulunan Meclis lokantası, milletvekillerine adeta bedava denilecek fiyatlara yemek servis etmeye devam ediyor.



Meclis lokantasında mükellef sofralar için kesilen adisyonlar, sosyal medyada görenleri şaşkına çevirdi. Son olarak paylaşılan fiyat listesinde, bir çökertme kebabı, fıstıklı tel kadayıf, karışık turşu, niğde gazoz ve tarhana çorbası için istenen fiyat, milyonlarca vatandaşı isyan ettirdi.