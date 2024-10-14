Milas’ta Trafik Kazası Yaşandı

Muğla’nın Milas ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan şahıs, bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

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Milas’ta Trafik Kazası Yaşandı

Kaza Bafa Mahallesi Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.İ. yönetimindeki araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Makbule Özcan’a çarptı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Özcan’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Özcan’ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA

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