Milas'ta Otomobillere Taşlı Saldırı

Muğla’nın Milas ilçesinde kimliği belirsiz kişiler, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara taş atarak camlarını kırdı ve kaportalarına zarar verdi. Saldırı nedeniyle paniğe kapılan sürücüler, olayın trafik kazalarına yol açabileceğinden endişe duyduklarını belirtti

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Milas'ta Otomobillere Taşlı Saldırı

Muğla’nın Milas ilçesinde, 19 Mayıs Bulvarı ile Labranda Bulvarı’nın bağlantı noktası olan Adliye Kavşağı’nda meydana gelen olay, sürücüler arasında paniğe yol açtı. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz kişiler kırmızı ışıkta bekleyen otomobillere taş atarak camlarını kırdı ve bazı araçların kaportalarına zarar verdi.

Saldırı sonucu bazı araçların camları kırılırken, bazı araçlarda ise kaportada göçükler oluştu. Olay sırasında araçlarında bekleyen sürücüler, kim ya da kimler tarafından ve hangi amaçla böyle bir eylem gerçekleştirildiğini, taşların nereden geldiğini göremediklerini ifade etti.

Milas'ta Otomobillere Taşlı Saldırı - Resim : 1

Sürücüler, saldırganların kırmızı ışıkta bekleyen araçları paniğe sürükleyerek kontrolsüz bir şekilde hareket ettirip kavşakta yeşil ışıkta ilerleyen diğer araçlarla çarpışmalarını sağlamaya çalışmış olabileceğini iddia etti. Bu tür olayların trafik kazalarına neden olabileceği ve büyük tehlikelere sebebiyet verebileceği belirtildi.

Yaşanan olay nedeniyle araçlarında hasar meydana gelen vatandaşlar, faillerin bulunması ve benzer olayların tekrarlanmaması için yetkililerden çözüm beklediklerini dile getirdi.

Milas'ta Otomobillere Taşlı Saldırı - Resim : 2

Kaynak: İHA

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