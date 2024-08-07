Milas’ta Orman Yangını İlerliyor! Müdahale Sürüyor Bir Mahalle Boşaltılacak

Muğla'nın Milas ilçesinde 16.00 sıralarında çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Yangın rüzgarın da etkisi ile büyüyerek ilerliyor. Yangında yakın bölgede bulunan Çakırılan Mahallesi'nin tedbir amaçlı boşaltılmasına karar verildi.

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Milas’ta Orman Yangını İlerliyor! Müdahale Sürüyor Bir Mahalle Boşaltılacak

Muğla’nın Milas ilçesinde 7 saat önce başlayan orman yangını rüzgarın da etkisi ile büyüyerek ilerliyor. Yangın nedeniyle alevlerin ilerlediği istikamette bulunan Çakıralan Mahallesi tahliyesi ediliyor.
Muğla’nın Milas ilçesi Sekköy Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleye rağmen rüzgarın da etkisi ile büyüdü. Havanın kararması ile birlikte havadan müdahale sona ererken, yer ekipleri arazözler yardımı ile alevlerle mücadele etmeye devam ediyor.

BİR MAHALLE BOŞALTILACAK

Havanın kararmasının ardından başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle yangın çevreye yayılırken, Sekköy yakınlarında bulunan Çakırılan Mahallesi'nin tedbir amaçlı boşaltılmasına karar verildi. Mahalle sakinlerinin tahliyesi için 250 kişilik araç talep edildi. Muğla Valisi İdris Akbıyık da yangın bölgesine gelerek, yetkililerden bilgi aldı.

Milas’ta Orman Yangını İlerliyor! Müdahale Sürüyor Bir Mahalle Boşaltılacak - Resim : 1

Yangına gündüz 6 uçak, 8 helikopterle havadan müdahale edildi. Havanın kararmasıyla yangına, çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ve orman işçilerinin yanı sıra jandarmanın TOMA araçları, Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'nin (YK Enerji) iş makinelerince karadan müdahale ediliyor. Söndürme çalışmalarına farklı sivil toplum kuruluşu gönüllüleri ve vatandaşlar da destek veriyor.

HAYVANLAR BÖLGEDEN UZAKLAŞTIRILDI

Mahallede yaşayan bazı vatandaşlar, yoğun duman nedeniyle büyük ve küçükbaş hayvanlarını bölgeden uzaklaştırdı.Bazı vatandaşların ise alevlerden etkilenmemesi için evlerinin çevresini hortum ve kovalarla suladığı gözlendi. Yangının kontrol altına alınması için mücadele sürüyor.

Milas’ta Orman Yangını İlerliyor! Müdahale Sürüyor Bir Mahalle Boşaltılacak - Resim : 2

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Orman Genel Müdürlüğü’nün talebi üzerine Milas yakınlarında Sekköy bölgesinde çıkan orman yangınına müdahale etmek üzere 2 adet T-70, 1 adet AS-532 ve 2 adet CH-47 tipi helikopter görevlendirildiğini duyurdu.

Kaynak: Ajanslar

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