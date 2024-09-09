Milas’ta Motosikletler Kafa Kafaya Çarpıştı: Yaralılar Var

Kaza, E.D. yönetimindeki 48 APH 513 plakalı motosiklet ile B.A. yönetimindeki 48 ABG 53 plakalı motosikletin adliye kavşağına geldikleri sırada kafa kafaya çarpışması sonucu gerçekleşti. Çarpışmanın etkisiyle her iki motosiklet sürücüsü de yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları hızla Milas Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Kaza nedeniyle 19 Mayıs Bulvarı kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.



Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA