Milas'ta Feci Kaza! Tur Minibüsü Devrildi: Çok Sayıda Yaralı Var

Milas-Bodrum Karayolu'nda tur minibüsü yoldan çıkarak takla attı. Feci kazada çok sayıda kişi yaralandı.

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Milas'ta Feci Kaza! Tur Minibüsü Devrildi: Çok Sayıda Yaralı Var

Milas-Bodrum karayolunda sabah erken saatlerde meydana gelen kazada çok sayıda yaralı sağlık kuruluşlarına sevk edildi.

Kaza, Milas-Bodrum Karayolu Koru Mahallesi girişinde meydana geldi. Tur minibüsünün sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen kazada minibüs içinde bulunan yolcuların yaralanmaları sonucu bölgeye çok sayıda ambulans, UMKE ekipleri, İtfaiye, polis ve jandarma sevk edildi.

Kaynak: İHA

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Trafik kazası
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