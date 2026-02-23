Milas’ta Dehşet! 16 Yaşındaki Çocuk Ağabeyini Öldürdü

Milas’ta kardeşler arasında çıkan tartışma kanlı bitti. 16 yaşındaki çocuk, 17 yaşındaki ağabeyini bıçaklayarak öldürdü.

Milas’ta Dehşet! 16 Yaşındaki Çocuk Ağabeyini Öldürdü
Muğla’nın Milas ilçesinde kardeşler arasında çıkan tartışma ölümle sonuçlandı. Olay, Gümüşlük Mahallesi 7’nci Çaltılık Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre M.D., ağabeyi Polat Dütrü, 12 yaşındaki kardeşleri F.D. ve 18 yaşındaki kuzenleri İ.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

Karnından ve göğsünden aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Dütrü, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. 17 yaşındaki genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. M.D., F.D. ve İ.A. suç aleti olduğu değerlendirilen bıçakla birlikte gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

