Milas’ta Aynı Günde İkinci Yangın!

Muğla’nın Milas ilçesinde sabah saatlerinde çıkan orman yangınına müdahale sürerken Geyik Barajı bölgesinde de yangın çıktı.

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Muğla’nın Milas ilçesinde sabah saatlerinde çıkan orman yangınına müdahale sürerken Geyik Barajı bölgesinde de yangın çıktı.

Milas’a bağlı Yusufça Mahallesi’nde Akgedik Barajı’na yakın ormanlık alanda bugün sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, Ortaköy ve Türbe Mahallelerine yakın Geyik Barajı bölgesinde de yangın çıktı.

Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kaynak: ANKA

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Muğla Orman yangınları
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