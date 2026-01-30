Mika Raun Gözaltına Alındı: İşte Yöneltilen Suçlamalar

Sosyal medya fenomeni Mika Raun Can, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama ile uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Mika Raun Gözaltına Alındı: İşte Yöneltilen Suçlamalar
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Mika Raun Can gözaltına alındı.

Sabah gazetesinin haberine göre Mika Raun hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ile 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçlarından işlem yapıldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Mika Raun
Son Güncelleme:
Konyaspor Futbolcularını Taşıyan Otobüs TEM'de Kaza Yaptı Konyaspor Futbolcularını Taşıyan Otobüs TEM'de Kaza Yaptı
Bakanlık İfşa Etti... Gıdada Mide Bulandırıcı Hileler Gıdada Mide Bulandırıcı Hileler
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
ÇOK OKUNANLAR
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonu: Enes Batur, Hasan Can Kaya, Reynmen, Çakal, Berkcan Güven... 26 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı Rapçiler ve YouTuberlara Gözaltı
Milyonların Beklediği Haber Geldi: Emekli Aylığı Farkının Yatacağı Tarih Belli Oldu Emekli Aylığı Farkının Yatacağı Tarih Belli Oldu
Altında Rekor Sonrası Sert Çakılma: İslam Memiş O Tarihi İşaret Etti, Piyasalar Kitlendi Altında Rekor Sonrası Sert Çakılma: İslam Memiş O Tarihi İşaret Etti, Piyasalar Kitlendi
Fatih Ürek’in Son Anları Yürek Burktu: Cenaze Detayları Belli Oldu Fatih Ürek’in Son Anları Yürek Burktu: Cenaze Detayları Belli Oldu
İran'daki Bender Abbas Limanı'nda Patlama İran'daki Bender Abbas Limanı'nda Patlama