Mika Raun Gözaltına Alındı: İşte Yöneltilen Suçlamalar
Sosyal medya fenomeni Mika Raun Can, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama ile uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından gözaltına alındı.
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Mika Raun Can gözaltına alındı.
Sabah gazetesinin haberine göre Mika Raun hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ile 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçlarından işlem yapıldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini belirtildi.
